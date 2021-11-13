SGK ve Bağkur'lu emekliye müjdeli haber! Kontrol edin, İkinci kez hesaplarda olacak! 1 Ekim 2008’den sonra 7.117 lira..

Ardı ardına belli oldu! Yaş dışında prim ve sigortalılık zamanını tamamlayanlar işten kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. Ayrılan işçi aynı işyerinde çalışmaya başlayıp 1 senelik zamanı tamamlarsa ikinci kez kıdeme hak kazanır. 1 Ekim 2008'den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar adına SGDP ödenmek zorunda. Emekli işçinin ücretinden yüzde 7.5 oranında destek primi kesilir. İşte çifte tazminatın detayları... Peki Kıdem Tazminatı nedir? Yeni Kıdem Tazminatı yasasında neler var? İşten çıkanlar tazminat alabilecek mi?
Ekim 2008 kritik
Emekli olduktan sonra SSK'lı (4/A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya giren ve emekli olanlar maaşını kestirmeden çalışamayacak. Başka bir ifadeyle, SGDP ödeyerek çalışma imkanı elde edemeyecekler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Maaş kesilmez ise...
1 Ekim 2008'den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar adına SGDP ödenmek zorunda. Emekli işçinin ücretinden yüzde 7.5 oranında destek primi kesilir. Yüzde 22.5 da işveren öder yani toplam yüzde 30. Ayrıca işveren yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalığı primi öder. Aylığını kestirip çalışan emekli için ise normal bir sigortalı gibi prim ödeniyor.