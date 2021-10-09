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    • SGK
    • 09.10.2021 13:30
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    • 09.10.2021 13:30
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    Maaşlar güncellendi! Emekli olduğumda kaç TL maaş ödemesi alırım? 2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

    Emekli olunca ne kadar maaş alırım incelemesi çalışan kişilerin gündeminde. 2021 emekli olunca ne kadar emekli maaşı alınır sorusu emekli olmayı bekleyenler doğrultusundan merak ediliyor. Emekli olma şartlarını yerine getirdikten sonra yapılacak olan müracaat ardından emekli olma hakkı elde edilmektedir. 2021 senesinde emekli maaşları artış gösterdiği amacıyla emekli olanlar yeni tutarlar üzerinden emekli aylığı alabileceklerdir. Emekli maaşını sorgulayabilmek amacıyla ilk önce e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. e-Devlet şifreniz şayet yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz.

    Emekli olunca alınacak maaş değişti! Emekli olduğumda kaç TL maaş ödemesi alırım?

    Emekli olunca ne kadar maaş alırım incelemesi çalışan kişilerin gündeminde. Sık sık internetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir hayat geçirmek amacıyla ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. Emekli maaşını sorgulayabilmek amacıyla ilk önce e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. e-Devlet şifreniz şayet yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz. Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Sonrasında 4/A emekli aylık bilgi kapasitesi, 4/B emekli aylık bilgi kapasitesi ya da 4/C aratarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgi kapasitesi seksiyonuna giriş yaparak önünüze ileriki olan sayfada gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır.

    EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

    Emekli maaşını sorgulayabilmek amacıyla ilk önce e-Devlet şifrenizin olması lüzumludur. e-Devlet şifreniz şayet yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz.

    Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Sonrasında 4/A emekli aylık bilgi kapasitesi, 4/B emekli aylık bilgi kapasitesi ya da 4/C aratarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgi kapasitesi seksiyonuna giriş yaparak önünüze ileriki olan sayfada gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    4/A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ

    Emekli maaşı hesaplama 4/A yani eski adıyla SSK amacıyla e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sorgulamanın uygulanabilmesi amacıyla izlenmesi gereken yol şu şekilde olmaktadır;

    - https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması lüzumludur.

    - Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler(T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi) tamamlandıktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklanmalıdır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

    SGK 4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4/B'liler yani Bağkurlular'da SGK maaş hesaplama robotuyla emekli maaşlarını öğrenebiliyor. Fakat bunun amacıyla E-Devlet üzerinden giriş yapılması yani bireyin e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir.

    https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama Adresine giriş yapın ve E-Devlet üyeliğinize girin. Sonrasında karşınıza maaş sorgulama ekranı çıkacaktır. Buradan lüzumlu işlemleri yaparak dilediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

        EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        e.sgk.gov.tr internet adresine giriş yapın. Sonrasında 'vatandaş' sekmesine basın. Burada önünüze gelen sayfada 'Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama' bölümüne gelerek hangi sigorta koluna bağlı çalışıyor iseniz ekrandan sorgulama gerçekleştirin.

        Fakat sorgulama yapmak amacıyla 3600 gün sigortalılık zamanını tamamlamış olmanız gerekmektedir.

        EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR?

        Emeklilik döneminde yüksek emekli aylığı alabilmek hayat standartlarının korunması amacıyla son derece önemlidir. Fakat bilhassa SSK ve Bağkur kapsamında olanlar amacıyla geneli itibariyle yüksek emekli maaşları pek olası olmamaktadır. Zaten 4C kapsamında yani devlet memuru olanlar amacıyla emekli maaşlarını yükseltmek olası değildir. Fakat belirli yöntemler ile 4A ve 4B kapsamında olanlar emekli olduklarında alacakları emekli aylığını yükseltebilirler.

        Emekli maaşını yükseltmek amacıyla bilinmesi gereken ilk husus SSK kapsamında emekli olanların Bağkur'dan emekli olanlara göre daha yüksek emekli aylığı almalarıdır. Bu yüzden bireyin imkânı bulunuyorsa SSK üzerinden emekli olması çok daha üstünlük yaratacaktır. Bunun beraberinde Bağkur'dan emekli olacaklar da aylık prim tutarlarını yüksek ödeyerek emeklilik döneminde daha yüksek maaşlar alabilirler.

        Genellikle emekli olabilmek amacıyla bir gün hizmet ve prim zamanı bile çok belirleme edici olabildiğinden işe giriş ve primlerin derli toplu şekilde ödenmesine de ilgi edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan SGK girişi ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar emeklilik amacıyla katkı sunmaktadır. Aynı vakitte SGK'ya ödenmekte olan prim tutarlarının yüksek olması da gene emeklilik döneminde alınacak olan maaşı direk etkilediğinden bu mevzuya da ilgi edilmesi faydalı olmaktadır.

        Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesinden Emekli Maaşı Miktarı Sorgulanır Mı?

        SGK resmi adresinden maaş sorgusu daha çok hesaplama şeklinde ilerlemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesine girdiğinizde 'Emeklilik Sorgulama' menüsünü ekranın sağ evresinde bulursunuz. Bu menü üzerinden gerçekleştireceğiniz sorgulama amacıyla en az 3600 prim günü sayısına erişmiş olmanız gerekmektedir. Ekrana getirilecek formu ideal şekilde doldurarak ne kadar emekli maaşı alacağınızı öğrenebilirsiniz.

        SGK Emekli Maaşı Sorgulanırken Form Nasıl Doldurulur?

        SGK resmi sitesindeki maaş sorgusu formu, sitede tespit edilen hesaplama prosedürü amacıyla gereklidir. form, çeşitli emeklilik verilerinden oluşmaktadır.

        Bu bulgular şu şekilde sıralanabilir:

        SSK prim ödeme gün sayısı

        Diğer sandıklara oluşturulan prim ödeme gün sayısı

        Fiili gün sayısı

        3600 gün sınırının doldurulduğu tarih

        Kimlik verileri

        Cinsiyet verileri

        Sigorta başlangıcına ait bulgular

        Bu bulgular, formda doldurularak 'Gönder' butonuna tıklanmalıdır. Ekrana ileriki sorgu neticesine göre emeklilik verilerine erişim sağlanır.

        Telefon İle Emekli Maaş Bilgisi Sorgusu Nasıl Yapılır?

        Telefon numarası kullanılarak emekli maaşı sorgulama amacıyla kullanılacak hat Alo 170'tir. Emekli maaşınız, emeklilik verilerinizde ortaya gelen hataların bildirimi, emeklilik ile alakalı sorularınız ve sigorta verilerinize bu hat üzerinden ulaşabilirsiniz. Hattı aradığınızda görevliye istediği verileri sunarak emekli maaşınızı sorgulatabilirsiniz.

        Telefon Numarası Üzerinden Emekli Maaşı Sorgusu Nasıl Yapılır?

        Telefon kullanarak emekli maaşı sorgusu gerçekleştirmek amacıyla görevliye, sorgulama prosedürünüzü e- devlet üzerinden yapamadığınızı beyan etmeniz gerekir. Aksi durumda e- devlet sistemine yönlendirilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine bağlantı gerçekleştiren bu hat, yalnızca yanlış bilgi hali ya da çözemediğiniz sistem verilerinde size yardımcı olmayı hedeflemektedir.

        SMS İle Emekli Maaşı Sorgulanır Mı?

        SMS kullanarak emeklilik bilgi kapasitesi sorgusu olası değildir. Alo 170 hattı, sigorta ve emeklilik ile alakalı bilgi alabileceğiniz tek hattır. Bu hem de da SMS gönderilmesi olası değildir. Bunun beraberinde sorgu işlemlerinizi en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat giderek de gerçekleştirebilirsiniz.

        Yapacağınız sorgulama işlemlerinde bu sayede tam itimat edilir neticeler elde eder, merak ettiklerinizi görevliye yüz yüze sorabilirsiniz. Fakat kimlik belgenizin yanınızda olması koşulu bulunmaktadır.
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        Haberler SGK Maaşlar güncellendi! Emekli olduğumda kaç TL maaş ödemesi alırım? 2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?
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