Maaşlar güncellendi! Emekli olduğumda kaç TL maaş ödemesi alırım? 2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

e.sgk.gov.tr internet adresine giriş yapın. Sonrasında 'vatandaş' sekmesine basın. Burada önünüze gelen sayfada 'Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama' bölümüne gelerek hangi sigorta koluna bağlı çalışıyor iseniz ekrandan sorgulama gerçekleştirin.

Fakat sorgulama yapmak amacıyla 3600 gün sigortalılık zamanını tamamlamış olmanız gerekmektedir.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR?

Emeklilik döneminde yüksek emekli aylığı alabilmek hayat standartlarının korunması amacıyla son derece önemlidir. Fakat bilhassa SSK ve Bağkur kapsamında olanlar amacıyla geneli itibariyle yüksek emekli maaşları pek olası olmamaktadır. Zaten 4C kapsamında yani devlet memuru olanlar amacıyla emekli maaşlarını yükseltmek olası değildir. Fakat belirli yöntemler ile 4A ve 4B kapsamında olanlar emekli olduklarında alacakları emekli aylığını yükseltebilirler.

Emekli maaşını yükseltmek amacıyla bilinmesi gereken ilk husus SSK kapsamında emekli olanların Bağkur'dan emekli olanlara göre daha yüksek emekli aylığı almalarıdır. Bu yüzden bireyin imkânı bulunuyorsa SSK üzerinden emekli olması çok daha üstünlük yaratacaktır. Bunun beraberinde Bağkur'dan emekli olacaklar da aylık prim tutarlarını yüksek ödeyerek emeklilik döneminde daha yüksek maaşlar alabilirler.

Genellikle emekli olabilmek amacıyla bir gün hizmet ve prim zamanı bile çok belirleme edici olabildiğinden işe giriş ve primlerin derli toplu şekilde ödenmesine de ilgi edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan SGK girişi ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar emeklilik amacıyla katkı sunmaktadır. Aynı vakitte SGK'ya ödenmekte olan prim tutarlarının yüksek olması da gene emeklilik döneminde alınacak olan maaşı direk etkilediğinden bu mevzuya da ilgi edilmesi faydalı olmaktadır.