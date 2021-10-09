Maaşlar güncellendi! Emekli olduğumda kaç TL maaş ödemesi alırım? 2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli olunca ne kadar maaş alırım incelemesi çalışan kişilerin gündeminde. Sık sık internetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir hayat geçirmek amacıyla ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. Emekli maaşını sorgulayabilmek amacıyla ilk önce e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. e-Devlet şifreniz şayet yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz. Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Sonrasında 4/A emekli aylık bilgi kapasitesi, 4/B emekli aylık bilgi kapasitesi ya da 4/C aratarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgi kapasitesi seksiyonuna giriş yaparak önünüze ileriki olan sayfada gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır.
EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Emekli maaşını sorgulayabilmek amacıyla ilk önce e-Devlet şifrenizin olması lüzumludur. e-Devlet şifreniz şayet yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz.
Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Sonrasında 4/A emekli aylık bilgi kapasitesi, 4/B emekli aylık bilgi kapasitesi ya da 4/C aratarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgi kapasitesi seksiyonuna giriş yaparak önünüze ileriki olan sayfada gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
4/A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ
Emekli maaşı hesaplama 4/A yani eski adıyla SSK amacıyla e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sorgulamanın uygulanabilmesi amacıyla izlenmesi gereken yol şu şekilde olmaktadır;
- https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması lüzumludur.
- Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler(T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi) tamamlandıktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklanmalıdır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
SGK 4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
4/B'liler yani Bağkurlular'da SGK maaş hesaplama robotuyla emekli maaşlarını öğrenebiliyor. Fakat bunun amacıyla E-Devlet üzerinden giriş yapılması yani bireyin e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama Adresine giriş yapın ve E-Devlet üyeliğinize girin. Sonrasında karşınıza maaş sorgulama ekranı çıkacaktır. Buradan lüzumlu işlemleri yaparak dilediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.