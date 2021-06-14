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    • SGK
    • 14.06.2021 10:23
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    • 14.06.2021 10:23
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    Kurban Bayramı 2021 si ne zaman yatacak? Tarih belli oluyor! Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

    Mayıs ayında yılın ilk bayram sini alan ler şimdi heyecanla gelecek ayı beklemeye başladı. Temmuz ayı emekliler için kazanç ayı olacak. Hem maaşlara zam yapılacak hem de ikramiyelerle emekliler ek kazanç sağlamış olacak. Bu kapsamda şimdi milyonlarca resmi makamlardan ödeme tarihine ilişkin duyuruyu beklemeye başladı. Peki, Kurban Bayramı 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte detaylar

    Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Geçtiğimiz ayın ilk günlerinde zamlı bayram ikramiyelerini alan emekliler Temmuz ayına günler kala bir yandan maaşlarına yapılacak zam tutarını merak ederken diğer yandan da yılın ikramiyelerinin ödeneceği tarihe odaklandı. Peki, Kurban Bayramı 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilenler

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

    İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;

    Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

    TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

        Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.
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