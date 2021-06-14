Geçtiğimiz ayın ilk günlerinde zamlı bayram ikramiyelerini alan emekliler Temmuz ayına günler kala bir yandan maaşlarına yapılacak zam tutarını merak ederken diğer yandan da yılın ikramiyelerinin ödeneceği tarihe odaklandı. Peki, Kurban Bayramı 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilenler

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;