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    • SGK
    • 20.05.2021 08:31
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    • 20.05.2021 08:31
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    Ödenecek ücretler değişti! Ve genelge yayımlandı! 1.251 lira anında hesaplara yatıyor

    Raporlu personele ödenecek olan ücret son 90 günlük prime esas kazancın, yine bildirilen güne bölümüyle ortaya çıkan rakamın 2/3'ü şeklinde hesaplanıyor ve bu formüle göre çıkan rakam sigortalıya ödeniyordu. Şimdi iş göremezlik raporlarının hesaplama sistemi son 3 aylık prim tahakkukuna göre değil, 12 aylık toplam tahakkuk tutarına göre yapılacak. İşte rapor paralarının yeni hesaplanma yöntemi… Yeni rapor ödeneği hesaplama sistemine üst limit getirildi. Gelin sizlere yeni sistemin nasıl işleyeceğini eski ve yeni hesaplamaları karşılaştırarak anlatmaya gayret edeyim.

    Ödenecek ücretler değişti! 1.251 lira anında hesaplara yatıyor

    Peş peşe açıklamalar yapıldı! 1.251 lira anında hesaplara yatıyor! Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelge yayımladı ve rapor paralarının hesaplanma sistemi değişti. Şimdi iş göremezlik raporlarının hesaplama sistemi son 3 aylık prim tahakkukuna göre değil, 12 aylık toplam tahakkuk tutarına göre yapılacak. İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına gelir.

    İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

    Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı...İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına gelir.

    Raporlu personele ödenecek olan ücret ise son 90 günlük prime esas kazancın, yine bildirilen güne bölümüyle ortaya çıkan rakamın 2/3'ü şeklinde hesaplanıyor ve bu formüle göre çıkan rakam sigortalıya ödeniyordu. Ancak birçok mevzuat değişikliğinin yaşandığı pandemi döneminde bu hesaplama sistemi de nasibini aldı. Yeni rapor ödeneği hesaplama sistemine üst limit getirildi. Gelin sizlere yeni sistemin nasıl işleyeceğini eski ve yeni hesaplamaları karşılaştırarak anlatmaya gayret edeyim.

        ESKİ SİSTEMDE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA!

        15.04.2021 Tarihinden önce alınmış olan geçici iş göremezlik ödemeleri aşağıdaki sisteme göre

        52.000 / 360 = 144,44 TL ……….…………… 144,44 TL x 2/3 = 96,29 TL (Günlük ödenecek ücret)

        Yeni hesaplama sistemine göre örnek sigortalımız 15 günlük iş göremezlik raporu için 1.251,77 TL ödeme alacak. Bir önce ki tabloya tekrar dönüp bakın arada ki farkı göreceksiniz.

        Eski sisteme devam edilmiş olsaydı aynı rapor süresi için 1.444,44 TL ödeme alacak olan sigortalı vatandaş yeni sisteme göre 1.251,77 TL hak sahibi olacak.



        ASGARİ ÜCRETLİNİN RAPOR ÖDEMESİ DÜŞMEYECEK!

        Yeni sistemde yıl dönümü geçişlerinde asgari ücretli sigortalıların 12 aylık aylık ortalamasının alınması halinde bir önceki yılın asgari ücreti ortalamayı düşüreceği için oldukça ciddi bir mağduriyet yaşanacaktı. Bu durumun önüne geçmek için 5510 sayılı Kanunun, 18.Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve rapor ödemelerinde gerçekleşecek düşüş engellenmiştir.


            ''Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.''



            Allahtan bu sefer milyonlarca asgari ücretli düşünülmüş ve sistemde ayrıcalık tanınmış.Tamam asgari ücretlilerimize dokunmadık ancak geriye kalan milyonlarca sigortalımızın rapor ödeme hesaplaması maalesef değişecek. Sanırım artık rapor alırken özellikle süresini bir kez daha düşünmekte yarar olacak…
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