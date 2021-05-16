Seneler içerisinde yapılan SGK yasası farklılıkları ile emeklilik yaşı yükseltildi. Buna bağlı olarak da öbür emeklilik koşullarını yerine getirmelerine karşın 5 milyon vatandaşa emekli olabilmeleri için yaş koşulu getirildi. Bu kişiler şimdi yaşlarının dolmasını bekliyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT'liler 2021'de EYT tertip etmesinin TBMMde çıkmasını bekliyorlar. EYT tertip etmesinin yapılması gidişatında prim gün rakamı ve öteki koşulları yerine getiren ve yalnızca yaş koşulunu takılan kişiler emekli edilecekler. Bu biçimde emekli olmayı bekleyen toplam 5 milyon vaatndaşın olduğu belirtiliyor. Şu anda EYT'liler için rastgele bir somut adım atılmış değil.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.