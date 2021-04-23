Yaklaşık 13 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği ikramiyelerin ödeme günü gelip çatıyor. Bu bağlamda Ramazan ayı ortasında bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. İki bayramdan önce biner lira ödeme alacak emekliler bu sayede ek gelir elde etmiş olacak. Ramazan Bayramı'na günler kala "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara gelmeye başladı. İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu sene Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerinde eda edilecek. Bayramın yaklaşması ile birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İkramiyelerin bu tarihler aralığında verilmesi bekleniyor.