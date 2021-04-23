Yaklaşık 13 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği ikramiyelerin ödeme günü gelip çatıyor. Bu bağlamda Ramazan ayı ortasında bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. İki bayramdan önce biner lira ödeme alacak emekliler bu sayede ek gelir elde etmiş olacak. Ramazan Bayramı'na günler kala "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara gelmeye başladı. İşte detaylar...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bu sene Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerinde eda edilecek. Bayramın yaklaşması ile birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İkramiyelerin bu tarihler aralığında verilmesi bekleniyor.
İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ
İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması beklentiler arasında.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.
İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları
2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.