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    • SGK
    • 04.04.2021 23:12
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    • 04.04.2021 23:12
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    Gündemde binlerce kişi tarafından ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı işçi çalıştıran her bir iş yerine bu özel numarayı verir ve oranın kimlik numarası gibi düşünülebilir, her bir şirket için bu numara farklılık gösterir. Her bir numaranın ise farklı bir anlamı vardır, peki açılımı nedir? Bazı işlemler için de gerekli olan ? İşte ayrıntılar…

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    SGK işyeri sicil no nedir?

    SGK işyeri sicil no nedir? İşyeri sicil numarası sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 4A yani SSK kapsamında sigortalı çalışanı bulunan işverenler için SGK sicil no başvurusu alır. Borç ödeme ve daha pek çok resmi işlemlerde bu numara oldukça önemlidir. Dolayısıyla işyeri sicil no sorgulama ve öğrenme konusuna dair araştırmalar sıklıkla yapılıyor. İşte detaylar…

    SGK İŞYERİ SİCİL NO NEDİR?

    SGK iş yeri numarası, 4A yani SSK kapsamında sigortalı çalışanı bulunan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na açtırmak zorunda oldukları dosyaların tescil numaralarıdır. Dolayısıyla SGK işyeri sicil numarası alma, kurulan iş yerinin sigortaya bağlanmasının ardından otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu sicil numarası yani işveren sicil numarası 26 rakamdan oluşur. Söz konusu iş yerinin adeta kimlik numarası görevini görmektedir. İş yeriyle alakalı sosyal güvenlik ve sigorta hizmetlerinden faydalanmak, iş yerinde çalışan kişilerin sigorta kayıtlarının yapılması gibi pek çok işte kullanılması gereken bir numaradır. Bazı durumlarda da işyeri numarası ile adres sorgulama da yapılabilmektedir. Bunun için iş yerine ait sicil numarasının tamamının bilinmesi ve iş yerinin bağlı olduğu ili ticaret odası sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

    SGK SİCİL NO AÇILIMI

    SGK sicil numarasında bulunan her bir sayının farklı bir anlamı bulunmaktadır. Üst başlıkta verilen sicil numarası örneği üzerinden devam edilecek olursa her bir sayının anlamı aşağıdaki gibi olmaktadır:

    2: Devamlı mahiyetindeki özel sektör işverenleri için mahiyet kodudur. Resmî dairelerde bu kod 1 ile başlamaktadır. Geçici işlerde ve inşaatlarda, özel sektörde 4 ile başlanırken Kamuda ise 3 ile başlamaktadır.
    1084: İş yerinin faaliyet kodudur. Diğer adı ile nace kodudur. Nace kodu listesinden iş yeri faaliyet kodunun doğru olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.

    02 02: Bu kodlar eski ve yeni şube kodu olarak geçmektedir.

    9999999: 7 haneden oluşan bu kod iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu dosya numarasıdır. Dosya bu numara ile arşivlenmektedir. 7 haneli iş yeri sicil numarası bu koddur.

        034: Bu kod il kodudur. İlin plaka koduna göre belirlenmektedir. İş yeri dosyasının tescilli olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı olduğu ili belirtmektedir. Örnekteki tescil İstanbul iline bağlıdır.

        99: Bu kod kontrol numarası olarak geçmektedir.

        05: İş yerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bağlı olduğu ilçenin kodudur.

        000: 3 sıfır ise ana dosyadır. Alt taşeron firması varsa 001, 002 gibi devam edebilmektedir.

        SGK SİCİL NO SORGULAMA

        İşletmenizin e-bildirge kullanıcısı iseniz sizin adınıza bildirilen bütün işyerlerinin sicil numaralarını e-devlet sisteminden rahatlıkla görebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarası öğrenme işlemini e-devlet sisteminden yapabilmek için bu adımları gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu/ E-SGK şifre kısmından giriş yaparak sizin isminie kayıtlı olan tüm sicil numaralarınızı görebilirsiniz. SGK sicil numarasını öğrenmek için E-devlet işyeri kodu öğrenme sayfasına e- devlet verilerinizle giriş sağlayabilirsiniz. Sorgulama yaptığınız anda ekrana sizin adınıza kayıtlı bütün işyerleri ve sicil numaraları sıralanacaktır. E-bildirge kullanıcı sizin isminize oluşturulmamışsa herhangi bir Sosyal Güvenli Merkezinden veya tahakkuk fişi veya hizmet listesi ile buradan bulabilirsiniz. SGK işveren uygulaması üstündende görebilirsiniz.
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