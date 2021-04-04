SGK işyeri sicil no nedir? İşyeri sicil numarası sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 4A yani SSK kapsamında sigortalı çalışanı bulunan işverenler için SGK sicil no başvurusu alır. Borç ödeme ve daha pek çok resmi işlemlerde bu numara oldukça önemlidir. Dolayısıyla işyeri sicil no sorgulama ve öğrenme konusuna dair araştırmalar sıklıkla yapılıyor. İşte detaylar…
SGK İŞYERİ SİCİL NO NEDİR?
SGK iş yeri numarası, 4A yani SSK kapsamında sigortalı çalışanı bulunan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na açtırmak zorunda oldukları dosyaların tescil numaralarıdır. Dolayısıyla SGK işyeri sicil numarası alma, kurulan iş yerinin sigortaya bağlanmasının ardından otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu sicil numarası yani işveren sicil numarası 26 rakamdan oluşur. Söz konusu iş yerinin adeta kimlik numarası görevini görmektedir. İş yeriyle alakalı sosyal güvenlik ve sigorta hizmetlerinden faydalanmak, iş yerinde çalışan kişilerin sigorta kayıtlarının yapılması gibi pek çok işte kullanılması gereken bir numaradır. Bazı durumlarda da işyeri numarası ile adres sorgulama da yapılabilmektedir. Bunun için iş yerine ait sicil numarasının tamamının bilinmesi ve iş yerinin bağlı olduğu ili ticaret odası sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.
SGK SİCİL NO AÇILIMI
SGK sicil numarasında bulunan her bir sayının farklı bir anlamı bulunmaktadır. Üst başlıkta verilen sicil numarası örneği üzerinden devam edilecek olursa her bir sayının anlamı aşağıdaki gibi olmaktadır:
2: Devamlı mahiyetindeki özel sektör işverenleri için mahiyet kodudur. Resmî dairelerde bu kod 1 ile başlamaktadır. Geçici işlerde ve inşaatlarda, özel sektörde 4 ile başlanırken Kamuda ise 3 ile başlamaktadır.
1084: İş yerinin faaliyet kodudur. Diğer adı ile nace kodudur. Nace kodu listesinden iş yeri faaliyet kodunun doğru olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.
02 02: Bu kodlar eski ve yeni şube kodu olarak geçmektedir.
9999999: 7 haneden oluşan bu kod iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu dosya numarasıdır. Dosya bu numara ile arşivlenmektedir. 7 haneli iş yeri sicil numarası bu koddur.