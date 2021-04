SGK işyeri sicil no nedir? İşyeri sicil numarası sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 4A yani SSK kapsamında sigortalı çalışanı bulunan işverenler için SGK sicil no başvurusu alır. Borç ödeme ve daha pek çok resmi işlemlerde bu numara oldukça önemlidir. Dolayısıyla işyeri sicil no sorgulama ve öğrenme konusuna dair araştırmalar sıklıkla yapılıyor. İşte detaylar…