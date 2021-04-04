SGK SİCİL NO AÇILIMI

SGK sicil numarasında bulunan her bir sayının farklı bir anlamı bulunmaktadır. Üst başlıkta verilen sicil numarası örneği üzerinden devam edilecek olursa her bir sayının anlamı aşağıdaki gibi olmaktadır:

2: Devamlı mahiyetindeki özel sektör işverenleri için mahiyet kodudur. Resmî dairelerde bu kod 1 ile başlamaktadır. Geçici işlerde ve inşaatlarda, özel sektörde 4 ile başlanırken Kamuda ise 3 ile başlamaktadır.

1084: İş yerinin faaliyet kodudur. Diğer adı ile nace kodudur. Nace kodu listesinden iş yeri faaliyet kodunun doğru olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.



02 02: Bu kodlar eski ve yeni şube kodu olarak geçmektedir.



9999999: 7 haneden oluşan bu kod iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu dosya numarasıdır. Dosya bu numara ile arşivlenmektedir. 7 haneli iş yeri sicil numarası bu koddur.