Anayasamızda yer alan sosyal devlet olma ilkesinin bir gereği olarak devlet, engelli vatandaşlarımıza karşılaştıkları maddi, manevi ve sosyal sıkıntıları en aza indirgemek için bazı hak, ayrıcalık ve kolaylıklar sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın on binlerce vatandaşa sağladığı engelli maaşı ve yaşlı maaşı destekleri 2021 yılında da devam ediyor. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından kabul edilen yasa ile beraber yürürlüğe giren engelli konumunda olan muhtaç vatandaşlar için verilen ödemelere zam gelmişti. Evde bakımı yapılan yaşlılar ve engelli vatandaşlar için ödenir.