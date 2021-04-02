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    • SGK
    • 02.04.2021 12:02
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    • 02.04.2021 12:02
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    854 lira TL nakit para verilecek! girişi olan tüm vatandaşlara yatırılıyor! E-Devlet’ten başvurular sürüyor

    ’nın en fazla alınan desteklerinden ikisi maaşı ve yaşlı maaşı. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sıkıntıların bir miktar da olsa giderilmesi için sunulan bu haklardan en önemlisi hiç kuşku yok ki engelli aylığı. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi. Bakanlık belli bir oranda engeli olan vatandaşlar ile belli bir yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşlara destek ödemesi yapıyor. Aylık olarak düzenli ödenen yaşlılık ve engelli maaşlarından faydalanmak için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.

    takvim.com.tr
    854 lira TL nakit para verilecek! SGK girişi olan tüm vatandaşlara yatırılıyor!

    Anayasamızda yer alan sosyal devlet olma ilkesinin bir gereği olarak devlet, engelli vatandaşlarımıza karşılaştıkları maddi, manevi ve sosyal sıkıntıları en aza indirgemek için bazı hak, ayrıcalık ve kolaylıklar sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın on binlerce vatandaşa sağladığı engelli maaşı ve yaşlı maaşı destekleri 2021 yılında da devam ediyor. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından kabul edilen yasa ile beraber yürürlüğe giren engelli konumunda olan muhtaç vatandaşlar için verilen ödemelere zam gelmişti. Evde bakımı yapılan yaşlılar ve engelli vatandaşlar için ödenir.

    Ödemeler ne zaman olacak?

    Vatandaşlar engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşların doğum tarihlerinin son rakamlarına göre ödeme günü belirlenir. İlk ödeme ayın beşinde olurken son ödeme ayın dokuzunda olur.

    Bu ödeme günü belirleme;

    Doğum tarihlerinin son rakamında 0 ve 5 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. Günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 1 ve 6 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 2 ve 7 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 7. günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 3 ve 8 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 8. günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 4 ve 9 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 9. Günü ödemelerini alırlar.

        Engelli aylıkları nereye ödenir?

        Engelli maaş ödemeleri için yığılma ya da kalabalık durumları olmasın diye farklı günlerde yapılır.

        Vatandaşlar maaşlarını alma günleri PTT şubelerine giderek alabilecekler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların hanedeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinin altında yer alması gerekir.

        Kimlere engelli maaşı verilir?

        Engelli maaşı almak için şartlar belli oldu. Bu başvuru için aranan koşullar;

        Yetkili olan hastanelerin heyetinden alınan sağlık raporunda belirlenen engel oranı en az yüzde kırk ve üzerinde olması

        Kanunen kendisine bakmak ile yükümlü kişileri olmayan vatandaşlar

        SGK kurumlarından en ufak bir geliri olmayanlar

        Nafakası olmayan ya da bağlanmasına imkan olmayan

        Mahkeme kararı ile ya da mevzuatlar gereği belirlenen bir geliri olmayan

        Gelirleri ile muhtaçlık sınırı altında olan18 yaşını doldurmayan engelli yakını olmak şartları aranır.

        Başvuru sırasında istenen belgeler

        Engelli maaş başvuru belgeleri belli oldu.

        Başvuru sırasında vatandaşların;2 adet vesikalık fotoğraf

        Muhtaçlık belgesi

        Nüfus kayıt belgesi

        Gelir olmadığını gösteren belge

        Mal bildirimi

        Dilekçe

        Heyetten alınan sağlık raporu ile başvurular tamamlanır.

            Başvuru nereye yapılacak?

            Başvuruda bulunacak olanlar başvurularını kendi ilçelerinde kaymakamlık bünyesinde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunabilirler.
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            Haberler SGK 854 lira TL nakit para verilecek! SGK girişi olan tüm vatandaşlara yatırılıyor! E-Devlet’ten başvurular sürüyor