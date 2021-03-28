Son dakika gelen bilgiye göre bir çok vatandaş emekli olduktan sonra aynı işte veya farklı bir işyerinde çalışmaya devam etmektedir. Bu vatandaşların merak ettikleri arasında ilk sırada gelenler ise maaşım kesintiye uğrar mı, tekrardan kıdem tazminatına hak kazanma şansım var mı, izin hakkım ne, emekli maaşında yükselme yaşanır mı? 2020'nin ilk yarısında 6 bin 730 lira olan kıdem tazminatının yıllık tavanı 7 bin 117 liraydı. Asgari ücret 2021 zam oranının açıklanması ile birlikte 2021 zamlı maaşları da merak ediliyor. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı almaya nasıl hak kazanılır? İşte 2021 kıdem tazminatı...
Emekli maaşıma hak kazandıktan sonra çalışmaya hayatına devam edebilir miyim?
Emekli olsanız dahi çalışmaya devam ede bilirsiniz. İster bir iş yerinde isterseniz kendi adınıza çalışa bilirsiniz.
Emekli maaşımda kesinti yaşar mıyım?
Emekli olduğunuz durumda yeniden çalışmaya başlaya bilirsiniz ama bu sigortanın statüsüne göre değişiklik gösterir. 4A' lı yani SGK olarak çalışan kişinin önünde 2 seçenek bulunuyor:
İlk aylığı kesintiye uğrayarak çalışma devam etmesi, bu durumda olan kişilerin normal şekilde sigortalı olarak çalışması halinde emekli olduğu halde çalışmaya başlamadan önce alınan maaşın, çalışılan zamana göre priminin güncellenmesi durumunda emeklilikten sonraki çalışmalarda maaşa yansıyor ve maaş arta biliyor.
Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne tanı olarak çalışması, buna bağlı olarak çalışan vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yaşamadan çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama işveren tarafından aldıkları maaşın yüzden 7.5 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesiliyor. Ama emekli maaşında azalma yaşanmıyor. Çalışma döneminde kısmı ücret de düşüş söz konusudur.