Emekli maaşımda kesinti yaşar mıyım?

Emekli olduğunuz durumda yeniden çalışmaya başlaya bilirsiniz ama bu sigortanın statüsüne göre değişiklik gösterir. 4A' lı yani SGK olarak çalışan kişinin önünde 2 seçenek bulunuyor:

İlk aylığı kesintiye uğrayarak çalışma devam etmesi, bu durumda olan kişilerin normal şekilde sigortalı olarak çalışması halinde emekli olduğu halde çalışmaya başlamadan önce alınan maaşın, çalışılan zamana göre priminin güncellenmesi durumunda emeklilikten sonraki çalışmalarda maaşa yansıyor ve maaş arta biliyor.

Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne tanı olarak çalışması, buna bağlı olarak çalışan vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yaşamadan çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama işveren tarafından aldıkları maaşın yüzden 7.5 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesiliyor. Ama emekli maaşında azalma yaşanmıyor. Çalışma döneminde kısmı ücret de düşüş söz konusudur.