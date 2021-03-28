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    • SGK
    • 29.03.2021 08:05
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    • 29.03.2021 08:05
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    Çalıştığı halde alınması artık mümkün mü? Kıdem tazminatı taban-tavan... Milyonları ilgilendiriyor!

    Binlerce vatandaşın çalışmaya başladığı ilk günden beri hayallerinde sadece emeklilik olmaktadır. Fakat emekli olduğu halde işte çalışmaya devam eden vatandaş alabilir mi? Emekli vatandaşın da bir kesinti yaşar mı? Kıdem tazminatı 2021 ne kadar oldu? Milyonların beklediği zam oranının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar da belli oldu. Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler... Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

    takvim.com.tr
    Milyonları ilgilendiriyor! Çalıştığı halde kıdem tazminatı alınması artık mümkün!

    Son dakika gelen bilgiye göre bir çok vatandaş emekli olduktan sonra aynı işte veya farklı bir işyerinde çalışmaya devam etmektedir. Bu vatandaşların merak ettikleri arasında ilk sırada gelenler ise maaşım kesintiye uğrar mı, tekrardan kıdem tazminatına hak kazanma şansım var mı, izin hakkım ne, emekli maaşında yükselme yaşanır mı? 2020'nin ilk yarısında 6 bin 730 lira olan kıdem tazminatının yıllık tavanı 7 bin 117 liraydı. Asgari ücret 2021 zam oranının açıklanması ile birlikte 2021 zamlı maaşları da merak ediliyor. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı almaya nasıl hak kazanılır? İşte 2021 kıdem tazminatı...

    Emekli maaşıma hak kazandıktan sonra çalışmaya hayatına devam edebilir miyim?

    Emekli olsanız dahi çalışmaya devam ede bilirsiniz. İster bir iş yerinde isterseniz kendi adınıza çalışa bilirsiniz.

    Emekli maaşımda kesinti yaşar mıyım?

    Emekli olduğunuz durumda yeniden çalışmaya başlaya bilirsiniz ama bu sigortanın statüsüne göre değişiklik gösterir. 4A' lı yani SGK olarak çalışan kişinin önünde 2 seçenek bulunuyor:

    İlk aylığı kesintiye uğrayarak çalışma devam etmesi, bu durumda olan kişilerin normal şekilde sigortalı olarak çalışması halinde emekli olduğu halde çalışmaya başlamadan önce alınan maaşın, çalışılan zamana göre priminin güncellenmesi durumunda emeklilikten sonraki çalışmalarda maaşa yansıyor ve maaş arta biliyor.

    Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne tanı olarak çalışması, buna bağlı olarak çalışan vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yaşamadan çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama işveren tarafından aldıkları maaşın yüzden 7.5 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesiliyor. Ama emekli maaşında azalma yaşanmıyor. Çalışma döneminde kısmı ücret de düşüş söz konusudur.

        BAĞKUR' lu emekli destek primi ödüyor mu?

        BAĞ-KUR' dan emekli olan vatandaşlar 1 Nisan 2016 tarihine kadar maaşlarından yüzde 10 oranında destek primi kesiliyordu ama o tarihten sonra bir kesinti yaşanmadı. İşçi veya devlet memuru olarak çalışan vatandaş emekli olduktan sonra kendi işini yapmak isteyen vatandaşlar için eğitim kurumlarında da ücret karşılığı ses veren vatandaşta , özel üniversitelerde görev yapan vatandaşlarda da Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi olmuyor.

        Emekli olduğu halde tekrar çalışan vatandaşın kıdem tazminatı alabilir mi?

        Bu konu hakkında Sosyal Güvenlik uzmanları, aynı işyerinde çalışıyor olsa bile kıdem tazminatı alınmasını söylüyor. Kıdem tazminatı alan vatandaş daha sonra normal çalışma hayatına dönmesiyle aynı haklara sahip olmaktadır.

        Mesela, 20 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan bir vatandaş tazminatı verilerek emekli olduğu durumda yine aynı işyerinde çalışmaya başlamasıyla bir 3 yıl daha çalışıyorsa ikinci defa kıdem tazminatına hak ettiğinde emekli olduktan sonra çalıştığı 3 yıl hesaplanıyor ve kıdem tazminatı almaya yasal şartlar altında hak kazanıyor.

        Emekli çalışan vatandaş ihbar tazminatı hakkı var mı?

        Tabi ki İş kanunu'nda emekli vatandaşın haklarında bir kısıtlama yaşanmıyor. Her hangi bir sebeple işten çıkarılan emekli çalışan vatandaş ihbar tazminatına hak kazanır.

        İzin Hakları Nasıl Hesaplanmaktadır.

        Emekli çalışan vatandaş normal şekilde çalışan vatandaşla ayrılmak sızın ayrım yapılmadan hesaplanıyor. Ancak yaş farkı olarak hesaplama vardır.

        Çalışma süresi 1 ve 5 yıl arası 14 gün üzerinde 6 ila 14 yıl 20 iş günü üzerinden 15 yıl ve üzeri olan vatandaşlar için 26 günlük yıllık izinler verilmektedir.

        Bunlarla birlikte 18 yaşında olan veya daha altı yaşta çalışanlar için ve 50 ve üzeri yaşta olan vatandaşlar içinse yıllık izinler 20 iş gününün altında olamaz.

            KIDEM TAZMİNATI 2021 NE KADAR?

            Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.

            KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

            Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Tabi şunu da belirteyim, eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.

            Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor. İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.

            KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

            Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

            Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

            KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN HANGİ ÜCRETLER DAHİL EDİLMEZ?

            Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler, iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.
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            Haberler SGK Çalıştığı halde kıdem tazminatı alınması artık mümkün mü? Kıdem tazminatı taban-tavan... Milyonları ilgilendiriyor!