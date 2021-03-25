Faal çalışma yaşamında olan vatandaşların emeklilik gidişatlarına alışmaları bir hayli güç olacak. Emekli olmak için lüzumlu olan bazı koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken koşullardan biri ve en ehemmiyetlisi emeklilik yaşının doldurulması gerekiyor. Değişik bir emekli olma koşulu ise prim ödenen gün rakamının bitirilmesidir. Bu bağlamda erken emeklilik en ehemmiyetli heves olmaktadır. 48 yaşında emekli olmak için yerine getirmeniz gereken kriterler vardır. SSK giriş tarihi 1 Ocak 1992 olacak. Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödemeyle ve 48 yaşında emekli olabilirsiniz.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI
Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.