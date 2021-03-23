Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 23.03.2021 17:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2021 17:07
    ABONE OL

    Yüzde 8-10 yeni oranı: lerin yüzü gülecek! 414- 690 lira artış yaşanabilir! , Bağkur...

    Milyonlarca her ay maaşlarıyla birlikte alıyor. Bu noktada ek ödeme tutarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı 1.554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme sağlanıyor. (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Eğer bu talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak...

    takvim.com.tr
    Yüzde 8-10 yeni ek ödeme: 414- 690 lira artış yaşanabilir!

    2021 yılında da emekli maşlarına yeni ek ödeme oranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen ek ödemelerin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Maaşın yüzde 4'ü yerine yüzde 8-10'u olsun' diyor. Peki, Türkiye Emekliler Derneği'nin emekli ek ödemeleri ile ilgili talebi hayata geçerse gelirlerde ne kadar artış olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    EN ÇOK 690 TL
    Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.

    Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.

    ÇALIŞANA EN AZ 268 TL VERİLİYOR

    TÜED Başkanı Kazım Ergün, vergi iadesinin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının getirildiğini hatırlattı.

    Ergün "Bekar bir çalışan bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi (AGİ) alırken, emeklilerin ek ödemesi ise ortalama 90 lira. Bu tutarın günümüzde bir cazibesi kalmadı. Oran yüzde 10 olmalı." ifadelerini kullandı.

        EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

        5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

        EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

        Vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Maaşın yüzde 4'ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Her ay bankaya yatan emekli maaşınızın içinde ek ödeme de var. Maaş zammı ise ek ödemeli maaşınız üzerinden değil, çıplak maaşınız üzerinden hesaplanıyor.

        2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

        Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL'den bin 763 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 534 TL'den bin 662 TL'ye yükselecek.

            SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler SGK Yüzde 8-10 yeni ek ödeme oranı: Emeklilerin yüzü gülecek! 414- 690 lira artış yaşanabilir! SGK, SSK ve Bağkur...