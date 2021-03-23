2021 yılında da emekli maşlarına yeni ek ödeme oranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen ek ödemelerin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Maaşın yüzde 4'ü yerine yüzde 8-10'u olsun' diyor. Peki, Türkiye Emekliler Derneği'nin emekli ek ödemeleri ile ilgili talebi hayata geçerse gelirlerde ne kadar artış olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
EN ÇOK 690 TL
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.
Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
ÇALIŞANA EN AZ 268 TL VERİLİYOR
TÜED Başkanı Kazım Ergün, vergi iadesinin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının getirildiğini hatırlattı.
Ergün "Bekar bir çalışan bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi (AGİ) alırken, emeklilerin ek ödemesi ise ortalama 90 lira. Bu tutarın günümüzde bir cazibesi kalmadı. Oran yüzde 10 olmalı." ifadelerini kullandı.