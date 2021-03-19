SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2021 nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İşletmeler için işçi maliyeti hesaplama konusu gündemden düşmüyor. Peki 2021 asgari ücret ne kadar? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti işverenler için ne kadar oluyor? SGK işveren maliyet hesaplaması hakkında detaylı bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
2021 yılı Asgari Ücret Nedir?
2021 yılı asgari ücret; brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak belirlendi. 01.01.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ne kadar oldu?
2021 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE NEDİR?
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) 554,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56
Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32. maddesine göre işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulandı. Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. AGİ ilave edildi.
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar ona göre yapıldı. Gerekli koşulları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde sonra geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2'sidir."
Örnek İşçi Maliyeti Hesaplama
İşçi Maliyeti hesaplama gider kalemlerinde oldukça önemli olan personel giderleri açısından oldukça önemlidir. Bu önemli hesaplamayı yapmak için en basit formül aşağıdaki gibidir;
Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi
İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı
Örnek; Brüt ücretin 3.577tl olduğunu varsayalım; Bu durumda;
(SSK işveren primi %20 olarak esas alınmıştır)