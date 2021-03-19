2021 yılı Asgari Ücret Nedir?



2021 yılı asgari ücret; brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak belirlendi. 01.01.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ne kadar oldu?

2021 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE NEDİR?



İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) 554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32. maddesine göre işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulandı. Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. AGİ ilave edildi.