Katılana derhal büyük müjde geldi! 1.431-2.862 TL'nin yanında bir maaş daha verilecek! Çifte ödeme fırsatı halen devam ediyor. İşten ayrılan vatandaşlara devlet tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeleri sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabilir. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm detaylar hepsi haberimizde yer almaktadır.

İŞSİZ KALANLAR İÇİN PEK ÇOK DÜZENLEME

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı.

Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.