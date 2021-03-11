Çalışanlar emeklilik bekleyenler dikkat! 5450 günle 51 yaşında, 3600 günle 60 yaşında emeklilik fırsatı verildi!

Çalışanlar dikkat! 5450 günle 51 yaşında, 3600 günle 60 yaşında emeklilik müjdesi... Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK GÜN SAYISI HESAPLAMA VE SORGULAMA
E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.
Eğer e-devlet şifresi olmadan e-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir; Bu linke tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih (bu tarih ilk sigorta tarihidir) eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.
EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİDİR? 4500 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?
İlk sigortalanma tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 arasına denk gelen kadın ve erkekler için emeklilik prim gün sayısı 7000 gündür. 09.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında 4500 emeklilik prim gün sayısı ile emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerin emekli olabilmeleri için kadınlar 58 yaşını erkekler 60 tamamlamış ve her ikisinin 25 yıllık sigortalılıkları bulunması gerekir. 5400 gün ile emekli olmak isteyenler ise en erken 2035 yılında kadınlar 61 yaşını, erkekler 63 yaşını tamamlamaları halinde emekli olabilirler. 3600 gün ile emekli olmak isteyen kadınlar ise 2011 tarihinden sonrası için 58 yaşını, erkekler 60 yaşını tamamlamış olmaları durumunda emekli olabilirler. 3600 gün ile emeklilik diğerlerinden farklıdır çünkü emeklilik maaşları görece diğerlerinden daha azdır.