Emekli olacaklar dikkat! Uzmanlardan tüm çalışanları ilgilendiren uyarı geldi. Maaş belirlenmesinde son 7 yılın esas alındığını belirten uzmanlar, bu nedenle son 1261 günün önemine dikkat çekiyor. Hem sağlık güvencesi hem de emeklilik şartlarını karşılamak için sigorta primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir. Ancak sigortalı bir işte çalışmayanlar bu hizmetlerden nasıl faydalanacak? İşte isteğe bağlı sigorta burada devreye giriyor. 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor. Bağ-Kur'lular, emekli olabilmek için daha uzun süre prim ödüyorlar. İsteğe bağlı sigortalılar, son 3.5 yıl SSK (4A) statüsünde çalışmaları halinde erken emeklilik hakkı elde ederler. İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün.
EMEKLİLİK İÇİN 3 ŞART
Genel olarak bir veya birden fazla işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle çalışanlar için 4-a, yani eski adıyla SSK koşulları geçerlidir. Bu sigortalılar için emeklilikte üç koşulun bir arada yerine getirilmesi şarttır. Hem emeklilik için gerekli yaşı tamamlayacaksınız, hem prim ödemeniz dolmuş olacak hem de başlangıçta erkek ve kadın için farklı olan sigortalılık süreniz tamamlanacak. İşte bu üç koşul tamamlanınca emekli aylığına hak kazanırsınız.
SSK'lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. Sigortaya giriş tarihinize göre emeklilik yaşınız ve ne kadar prim ödeyeceğiniz ortaya çıkıyor. Sigortalıların emeklilik koşullarında zaman içerisinde yapılan yasal değişiklikler ise farklı emeklilik tarihlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.
8 EYLÜL 1999 VE 30 NİSAN 2008 KRİTİK TARİHLER
1999'da emeklilik şartları yeniden düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 oldu.
Daha sonra yeniden bir düzenleme yapıldı ve bu sefer 30 Nisan 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlar için, kademeli bir geçişle emeklilik yaşı 2036'dan sonra her yıl bir yaş artırılarak, erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65'e çıkarıldı. Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı. Yani, emekli olabilmek için yaş ve prim ödeme gün sayısı şartı zaman içerisinde yükselmiş oldu.
Bu tarihlerden önce ve sonra sigortalılık girişi olanlar için emeklilik koşullarını ciddi bir şekilde değiştiriyor. Örneğin, 9 Eylül 1999'da ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık, 7 Eylül 1999'da ilk kez sigortalı olan kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Bir gün erken sigortalılık 2 yıl erken emeklilik anlamına gelebilir.