3600 Günden Emeklilik Nasıl Yapılır?

Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği konusunda en başta SGK müdürlüğünden bilgi almak mümkün. 3600 günden emekli olmak için öncellikle kanunen belirlenmiş yaş şartını sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra şayet söz konusu ise hizmet birleştirme yapmak son derece önemli zira hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün sayısı da 3600 günü doldurmaya veya 3600 günü geçerek daha fazla emekli maaşı alabilmeye imkan tanıyor.

3600 günden emeklilik ilgili kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan hemen sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik şartı 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı.

EMEKLİLİKLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

29 Ekim 1965 doğumlu eşimin ilk işe girişi 1 Eylül 1999. Toplam 4911 gün primi var. 3600'den ne zaman emekli olabilir? H.N.

Eşiniz yaş haddinden emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi. Primi yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 29 Ekim 2023'te emekli olabilir.

2 Mart 1963 doğumlu annemin sigorta girişi 1994. Toplam 4791 gün primi var. Şu anda çalışmıyor kademeli emekli olabilir mi? Ö.K.

Anneniz yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 3600 günden fazla primi olduğundan bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 2 Mart 2021'de emekli olabilir.