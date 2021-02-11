SGK'dan son dakika kararı geldi! Herkesi çok yakından ilgilendiren kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık zorunlu olacak. SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmetleri sunucuları, ilaç firmaları, eczane depoları gibi saplık alanında hizmet sunan işletmeler için e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu başladı. Lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler için e-adisyon uygulaması zorunluluğu getirildi. Geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi veriliyor. Bu şartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
CEZASI VAR
Bu gruptaki mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecek. e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 30 bin lirayı aşan faturaları e-Belge portali veya entegratör kuruluşların sistemi aracılığıyla düzenlenecek. Bu şartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
3 AY SÜRE VERİLİYOR
Lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler için e-adisyon uygulaması zorunluluğu getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi veriyor.
Sağlık sektöründe hizmet veren firmalar, restoran, lokanta ve kafe işletmesi yapalanları çok yakından ilgilendiren Resmi Gazete kararı şöyle;
MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nin "IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu" başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.