Yaşlı ve engellilere yönelik birtakım hizmetler veriliyor. Evde bakım için de maddi destek sağlanıyor. Ayrıca engelliler için bakım olanağı da sağlanmaktadır. 65 yaşını doldurmuş olan kişiler yaşlılık maaşı alabilirler. Engelli maaşları için ise asgari ücretin aylık net tutarı üçte birinden daha az geliri olan kişilere aylık bağlanıyor. Ayrıca evde bakım maaşı için de yine belirlenen hanedeki insan sayısına bağlı ücret hesaplaması ile bu maaş türü de hak sahiplerine bağlanabiliyor. Yardım ücretlerini alabilmek için sosyal sigortalar üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Peki, Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.