Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 11.02.2021 16:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2021 16:48
    ABONE OL

    2021 Evde bakım parası ve engelli aylığı nasıl alınır? başvuru şartları nelerdir?

    Yaşlı ve emekliler tarafından birtakım hizmetler sağlanıyor. Evde bakım için de maddi destek sağlanıyor. Engelli aylığı ve evde bakım parası, engellilerin yoksulluğa düşmesinin önlenmesi ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin masraflarının karşılanması adına uygulanıyor. Engelli aylığı ve evde bakım parası alınabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. , bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından veriliyor. Peki, Evde bakım maaşı, , ? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 Evde bakım parası ve engelli aylığı nasıl alınır?

    Yaşlı ve engellilere yönelik birtakım hizmetler veriliyor. Evde bakım için de maddi destek sağlanıyor. Ayrıca engelliler için bakım olanağı da sağlanmaktadır. 65 yaşını doldurmuş olan kişiler yaşlılık maaşı alabilirler. Engelli maaşları için ise asgari ücretin aylık net tutarı üçte birinden daha az geliri olan kişilere aylık bağlanıyor. Ayrıca evde bakım maaşı için de yine belirlenen hanedeki insan sayısına bağlı ücret hesaplaması ile bu maaş türü de hak sahiplerine bağlanabiliyor. Yardım ücretlerini alabilmek için sosyal sigortalar üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Peki, Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

    Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

    Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?

        65 yaş aylığı alabilmek için kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire bakılırdı. Haneye dayalı gelir testinden kişiye dayalı gelir testine geçildiği için 65 yaş aylığı almaya hak kazananların sayısı da artmış oldu. Eski sistemde aynı evde yaşayan hane halkından biri işe girdiğinde 65 yaş aylığı kesiliyordu. Şimdi ise sadece 65 yaş ve üstü çiftlerin gelirine bakılıyor.

        Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.

        DAHA ÇOK KİŞİYE MAAŞ

        Bu düzenleme sonrası 65 yaş aylığı alan kişi sayısında artış söz konusu olmuştu. Diğer yandan 65 yaş üstü kişilerin aylıklarının anlamsız şekilde kesilmesinin de önüne geçildi. Örneğin 65 yaş üstü dedenin aylığı, aynı evde beraber yaşadığı torununun işe girmesi nedeniyle kesilebiliyordu. Bu düzenleme sonrası bu sorunun önüne geçilmiş oldu. Aynı hanede yaşayan kişilerin gelirlerindeki değişme nedeniyle 65 yaş aylığının kesilmesi uygulamasına son verildi.

        65 YAŞ AYLIĞI ALANLARIN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR?

        65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında güncellenince 65 yaş aylığının miktarında da artış oluyor. 2020 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin belli olması sonrası Ocak ayından itibaren 65 yaş aylığının miktarı artacak. 65 yaş aylıkları memur katsayısındaki artışla birlikte ocak ayından itibaren 763.67 TL'ye yükselecek. Dolayısıyla 65 yaş aylığı alan kişiler 2021 yılının ilk altı ayında 763.67 TL aylık alacaklar. Ocak aylıklarını çekenler şubat ayında 1 aylık fark ile birlikte 815.84 TL maaş alacaklar. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 52.17 TL zam yapılmış oldu.

            65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Aylık başvuruları, kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın www.ailevecalisma. gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinden konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

            ENGELLİ MAAŞI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen engelli maaşları, belirli oran engeli bulunan ve maddi açıdan yetersiz imkanlara sahip olan kişilere verilmektedir. Maaşlar karşılıksız olarak engelli vatandaşlara verilirken, bu kişilerden maaş için istenen başlıca şart %40 ve üzeri engelli raporudur. Engel oranına göre maaş tutarında artış gözlenen engelli maaşı, kişilere devamlı olarak verilmektedir. Zihinsel olarak engeli bulunan kişilere ise verilen maddi destekler daimi olmaktadır. Bu kişilerin maaşları daimi olarak alması için maddi durumu düşük olması gerekir.



            ENGELLİ MAAŞI NE KADARDIR?

            Engelli maaşı kişilerin engelli raporunda bulunan hastalık oranına göre belirlenir. Kişilerin raporlarında bulunan başkasının yardımı olmadan hayatına devam edemez maddesi bulunan kişilere bakan kimselere de evde bakım maaşı verilmektedir. Engelli maaşı belirlenen kişilere 3 ayda bir olmak üzere verilmektedir. Bu ödemeler engel oranına göre %40-%69 arasındaki kişilere 536 TL, %70-%90 arasındaki kişilere ise 804 TL verilmektedir. Evde bakım maaşlarında da değişiklik yapan Bakanlık, bu kişilere verilen maaşın her ay verilmesine karar kılarken, bu kişilere verilen maaşı ise 1383 TL olarak güncelledi. Ayrıca özel kurumlarda engellilerin bakımını üstlenen kişilere verilen maaşlara da zam yapan Bakanlık, bu kişilerin aylık ücretini 2611 TL olarak açıkladı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler SGK 2021 Evde bakım parası ve engelli aylığı nasıl alınır? 65 yaş aylığı başvuru şartları nelerdir?