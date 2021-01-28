Emekli olmak için gün sayanlar dikkat, 49 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene ise...

4500 Günde Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Uzun bir süredir çalışma hayatının içinde olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusundur. Vatandaşlar hangi durumlarda ve hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabileceğini merak ediyor. Bu noktada SGK uzmanları 4500 günle kıdem tazminatı alınabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresinin de doldurulması gerektiğini belirtiyor. 4500 gün prim ödemesi yapan ve 25 yıl sigortalılık süresi olan vatandaşlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır.