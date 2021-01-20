Bugün hemen emekli olabilirsiniz! Bu grupta yer alıyorsanız beklemenize gerek yok!

Başvurmayan bin pişman! Bugün emekli olabilirsiniz! Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri için devlet tarafından yardım sağlanıyor. Böylece kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması amaçlanıyor. Bu anlamda başkasının devamlı bakımına ihtiyaç duyan ağır engelli çocuğu olan bayanların da erken emeklilik olanağı bulunuyor.
1 Ekim 2008'den sonra
Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor
Evlat edinme durumu
Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar, evlat edindikleri 2 yaşını geçmeyen çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.