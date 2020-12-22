Borcunuz varsa dikkat! Bunu hemen yapın borcunuz sıfırlansın son gün uyarısı yapıldı!

VERGİ BORÇLARINDA GECİKME ZAMLARI, FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Son dakika haberi kapsamında alınan bilgiye göre Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.