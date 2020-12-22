1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar ise 4 Ekim 2000'e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur'unu, Bağkur'u silinse de geriye götürebiliyor, sadece aktif hale getirmesi gerekiyor. İşte bu noktada kulağa inanılmaz gelse de vatandaşlar için 8 yıl erken emekli olabilmenin kapıları aralanmıştır. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Şartları nelerdir? Kimleri kapsar?
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan esnaf, sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı varsa 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir.
Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985'e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor. 2000'den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor.
1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar ise 4 Ekim 2000'e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur'unu, Bağkur'u silinse de geriye götürebiliyor, sadece aktif hale getirmesi gerekiyor.
1 Ekim 2008'den öncesi 4 Ekim 2000'e kadar sürece tescil yaptırmayanlar için ise son şans 1 Ekim 2008. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınmasını istedi. Çok sayıda esnafın, daha önce sağlanan geriye dönük borçlanma imkanından ekonomik sorunları nedeniyle faydalanamadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:"Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede.