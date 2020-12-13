3.600 GÜN GEREKİR

- Eşim 1969 doğumlu. İşe giriş tarihi 01.12.1985. Ağustos sonu itibariyle 1391 günü var. 2 çocuk sahibiyiz ve daha doğum borçlanması yapmadık. Bu şartlarda ne zaman ve kaç gün ile emekli olabilir? Nazım YONTAR

Eşinizin tam emeklilik için şartları 20 yıl 42 yaş ve 5075 gün. Yaş ve yılı tamam, ancak primi 2 çocuk 1985'ten sonra doğmuşsa borçlanıp 1440 gün kazanabilirsiniz.

Çalışıp primi 5075'e tamamlarsa hemen emekli olur. Bu imkan yoksa primi 3600 güne tamamladığınızda ise 58 yaşında emekli olur. Kısmi emeklilikte maalesef yaş kademeli olarak artıyor. Yaşını da 3.600 günü tamamladığınız tarih belirliyor.