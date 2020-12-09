SGK Başkanı Yılmaz açıkladı! Borçların yüzde 60'ı silinecek





Yapılandırma ile vatandaşların büyük bir avantaj kazanacağının altını çizen Yılmaz, "Anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacaktır. Bunların yerine borçlar Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si silinmektedir. İdari para cezalarının anapara borcunun yüzde 50'si silinmekte, kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir. Asılları ödenmiş alacakların fer'ilerinin yapılandırılarak ödenmesi halinde yüzde 60'ı silinmektedir. Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece işverenlerimizin sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanması, ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borcu yoktur yazısı alabilmeleri sağlanmaktadır" diye konuştu.