Sigortalı vatandaşlar devlet desteği ile gözlük satın alabiliyor. Bu nedenle 2020 gözlük camı fiyatları ne kadar, devlet ne kadarını karşılıyor? Soruları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Gözlük alırken devlet desteğinden yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Ayrıca aynı anda iki gözlük alamıyorsunuz üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekiyor. İşte devlet destekli gözlük alımı ile ilgili merak edilen bilgiler…
DEVLET DESTEKLİ GÖZLÜK NASIL ALINIR?
Devlet desteği ile gözlük ve çerçeve alabilmek için, kişinin yeterli prim ödemesi yaparak, muayene olabilecek kadar çalışmış olması gerekiyor. Daha sonra Devlet Hastanelerinin Göz Polikliniklerinden randevu alarak, gözünüzde ki rahatsızlığı tespit ettiriyorsunuz. Bu rahatsızlık sonucunda eğer doktor tarafından gözlük yazılırsa, bu gözlüğü almak için Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu Devlet Destekli gözlük ödemesinden faydalanabilirsiniz.
GÖZLÜK REÇETESİ KAÇ GÜN GEÇERLİ?
Gözlük reçeteleri Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından düzenlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında hizmet veriliyor ise reçetelerin geçerlilik süreleri 10 iş günü olarak belirlenmiştir. 10 iş günü içerisinde müracaat edilmeyerek işleme girmeyen reçeteler geçersiz olarak kabul edilmektedir.
SGK GÖZLÜK YARDIMI NE KADAR?
Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesinde ki bütün vatandaşlarına 3 yılda yalnız 1 kez olmak üzere;
Uzak Çerçeve Bedeli; 37,80 TL
Yakın Çerçeve Bedeli; 37,80 TL. (40 yaş üstü prespiyopi teşhisi ile yazılan yakını görme gözlüğü)
Bunun dışında gözlük çerçevesi alan kişi eğer yerli üretim bir çerçeve alırsa Sgk'nın ödediği çerçeve fiyatı 43,20 olur.
Anlaşıldığı üzere SGK kendi bünyesinde ki her hastasına 3 yıl da 1 kez olmak şartıyla 37,80 yada 43,20 TL çerçeve alması için katkıda bulunur.
Mesela kişi 400 TL değerinde bir çerçeve 200 TL değerinde bir cam alabilme özgürlüğüne sahip olduğu gibi 150 TL çerçeve 100 TL değerinde ki bir camı da alabilir. Toplam tutardan Sgk'nın ödediği rakam düşülür arada kalan fark gözlük kullanıcısı tarafından ödenir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖZLÜK HAKKI SORGULAMA
Sosyal Sigortalar Kurumu E-Devlet uygulaması ile, gözlük ödemesi yapılan kişilerin kaydını yapıyor ve yeni gözlük sorgulamasının ne zaman yapılacağını internet üzerinde sorgulamalarına müsaade ediyor. Sosyal Sigortalar kurumu Ne zaman Gözlük Camı Değiştirebilirim isimli uygulamasını kısa mesaj servisine de uyarlamış. Hatta e-devlet sitesinde bir görsel ile kullanıcılara bu konuda bilgi veriliyor.
Eğer sizinde E-Devlet şifreniz var ise, Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama sayfasında e-imza veya mobil şifreniz ile bağlanarak online sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Açılan sayfaya giriş yapmadan evvel PTT' den aldığınız şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada gözlük alma hakkınız olup olmadığı sorgulanmaktadır. Örneğin sağ cam bilgisi hakkınız olmadığı gösteriliyor ise yukarıdaki durum gibi gözünüzde bir değişiklik olmaksızın cam değiştirilmesi mümkün olmamaktadır.
KISA MESAJ İLE GÖZLÜK SORGULAMA
Gözlüğünü yenilemek isteyenler, 5502 nolu numaraya CAM TC AİLE SIRA NO yazarak kısa mesaj gönderiyorlar ve bu sorgulamanın sonunda aşağıda ki görselde görüldüğü üzere, kullanıcının hangi tarihte yeniden gözlük alabileceği bildiriliyor.