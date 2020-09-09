SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi nedir, nasıl hazırlanır? Güncel bilgiler

SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NASIL YAPILIR?

SGK işe giriş bildirgesinin yapılması, SGK'nın resmi web sitesi üzerinden sağlanan bir hizmettir. Her ne kadar işe giriş bildirgesi önceden baya zahmetli bir iş olsa da gelişen teknolojilerden bu alanda da faydalanılması sonucu artık işveren online bir şekilde işe giriş bildirgesini gerçekleştirebilmektedir. İşe giriş bildirgesini internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kimseler 'https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap' adresine girerek sisteme giriş yapmalıdırlar. Daha sonra işe giriş için doldurulması gereken zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir. SGK işe giriş bildirgesine izlenecek adımlar ve doldurulması gereken alanlar ise şu şekildedir:

İlgili kimse siteme giriş yaptıktan sonra 'Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi' seçeneğine tıklamalıdır.

Ardından açılan ekranda ilgili kimsenin uyluğu seçilmelidir, T.C uyruklu bir işçi çalıştırılacaksa T.C kimlik numarası, yabancı uyruklu işçi çalıştırılacaksa 99 ile başlayan kimlik numarası gerekmektedir.

Ardından açılan ekranda gelen formda doldurulması gereken alanlar doldurulmalıdır.

Gerekli bilgiler girildikten sonra sayfanın en aşağısında bulunan 'İşe Giriş Bildirgesini Onaylamak İçin Buraya Basınız' butonuna tıklanmalıdır.

Ardından sistem işe giriş bildirgesi adı altında SGK sistemi tarafından işverene barkodlu bir belge verilmektedir.

SGK iş bildirgesi formu için gerekli olan bilgiler ise şu şekildedir: