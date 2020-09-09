SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi nedir, nasıl hazırlanır? Güncel bilgiler

İşletmelerin çalışanlarının sigortasını yaptırması konusu son derece önemlidir. Dolayısıyla işe giriş ve çıkışlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildiride bulunmak gerekir. İnternet üzerinden SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi yapmak son derece kolaydır. Peki bu işlem nasıl yapılır? Güncel bilgiler ile SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NASIL YAPILIR?
SGK işe giriş bildirgesinin yapılması, SGK'nın resmi web sitesi üzerinden sağlanan bir hizmettir. Her ne kadar işe giriş bildirgesi önceden baya zahmetli bir iş olsa da gelişen teknolojilerden bu alanda da faydalanılması sonucu artık işveren online bir şekilde işe giriş bildirgesini gerçekleştirebilmektedir. İşe giriş bildirgesini internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kimseler 'https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap' adresine girerek sisteme giriş yapmalıdırlar. Daha sonra işe giriş için doldurulması gereken zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir. SGK işe giriş bildirgesine izlenecek adımlar ve doldurulması gereken alanlar ise şu şekildedir:
İlgili kimse siteme giriş yaptıktan sonra 'Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi' seçeneğine tıklamalıdır.
Ardından açılan ekranda ilgili kimsenin uyluğu seçilmelidir, T.C uyruklu bir işçi çalıştırılacaksa T.C kimlik numarası, yabancı uyruklu işçi çalıştırılacaksa 99 ile başlayan kimlik numarası gerekmektedir.
Ardından açılan ekranda gelen formda doldurulması gereken alanlar doldurulmalıdır.
Gerekli bilgiler girildikten sonra sayfanın en aşağısında bulunan 'İşe Giriş Bildirgesini Onaylamak İçin Buraya Basınız' butonuna tıklanmalıdır.
Ardından sistem işe giriş bildirgesi adı altında SGK sistemi tarafından işverene barkodlu bir belge verilmektedir.
SGK iş bildirgesi formu için gerekli olan bilgiler ise şu şekildedir:
İşe alınacak olan kimsenin işe giriş tarihi,
İşe alınacak kimse için öngörülen sigorta kodu,
İşe alınacak kimsenin işinin niteliğinin belirlenmesi için meslek kodu,
İşe alınacak kimsenin varsa özürlülük durumu,
İşe alınacak kimse adli sicil belgesi temiz değilse hükümlü kodu,
İşe alınacak kimse kısmi çalışan ise '30 günden az çalışıyor mu?' Alanı,
İşe alınacak işçi nakil sonucu işyerine geldiyse geldiği işyerinin sicil numarası.
Yukarda sayılan alanların doldurulmaması halinde işe giriş bildirgesi tamamlanmamaktadır.
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ SORGULAMA
Sosyal güvenlik kurumu bünyesinde çalışan elemanların işe giriş bildirgesi sorgulama işlemi online olarak www.turkiye.gov.tr sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. İşe giriş ve çıkışları, prim ödemeleri ve daha bir çok bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. E- devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden bir e-devlet şifresi alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ NASIL HAZIRLANIR?
Sigortalılığı sona eren çalışanı ile ilgili olarak sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun işverenlere/ilgililere yüklediği yükümlülüklerden biridir. Bu Kanun genelde yükümlülük yüklediği zaman, yükleniciye yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde müeyyide uygulamaktadır.
Çalışanların işten çıkışı halinde SGK çıkışlarının yapılması için belirlenen yasal süre 10 gündür. 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10'i tutarında idari para cezası uygulanır.
İşverenler, sigortalı işten ayrılış bildirgesini SGK'ya e-sigorta kanalıyla, elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi için yapılacaklar şu şekildedir:
– "Sosyal Güvenlik Sicil Numarası" alanına Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numara, "A- Sigortalının Kimlik/Adres Bilgileri" bölümünün 1 ila 12 numaralı alanlarına sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri,
– "B- Sigortalının Sosyal Güvenlik Bilgileri" bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılacaktır.
-14 numaralı "Meslek adı ve kodu" alanına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yaptıkları mesleklerinin adı ve kodu işaretlenecek, İŞKUR tarafından belirlenen "Meslek adı ve kodu" bilgileri ise "www.sgk.gov.tr" internet adresinde görüntülenecektir.
– "C- Sigortalının Hizmet Bilgileri" bölümünün 15 numaralı İşten Ayrılış Nedeni, 16 numaralı Eksik Gün Nedeni ve 17 numaralı Ücret (yüzde usulü) alanları aşağıda açıklandığı şekilde doldurulacaktır.
İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ SORGULAMA
İşten çıkış bildirgesi; işverenlerin sigortalı olarak çalışan işçilerin sigortalılığı sona ermesi halinde düzenleme gerçekleştirip Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan ettiği bir belgedir. Sigortalı çalışanlar işten çıktıkları zaman Sosyal Güvenlik Kurumu çıkışlarının gerçekleştirilmesi için belirlenmiş yasal süre 10 gündür. Eğer 10 gün yasal süre geçirilirse işverene asgari ücretin 1/10 tutarında bir para cezası verilir.