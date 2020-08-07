O paraları alma hakkınız var! Hemen hesaplayın ve hesabınıza yatsın

Emekli olma hayali kuran bu kapsamda uzun yıllar boyunca emekli sandığı, SSK veya BAĞKUR primi ödeyen vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında yer alan tüm koşulları aynı anda sağlamaları gerekiyor. Belli bir düzeyde SGK primi ödemiş olmak, sigortalılık gün şartını sağlamış olmak ve son düzenleme ile belirlenen kişiye özel olarak değişen yaş şartını aynı anda sağlayan vatandaşlar emekllik hakkı kazanıyorlar.
İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.
Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma haklkarı bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;
* İlk koşul; Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak.
* Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuru yapabilirler.
* Toplu para almak için sigortalı olarak çalışmıyor olmak yada kendi işini yapmıyor olmak şartları bulunuyor.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru işlemleri şahsen ve yazılı dilekçe ile yapılıyor.
Prim iadesi başvurusu nasıl yapılır?
Ödenen primlere dair iade talebi mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılır. Bu başvuru sırasında kişilerin dilekçe ile bizzat başvurusunu yapması gerekiyor. SGK yapılan başvuruyu inceler ve ardından şartların taşınması halinde geri ödeme nakit ve toplu olarak yapılabiliyor.
4A (SSK) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşların 2008 yılından önce ödenen primlerini geri almaları mümkündür. Bu primler içinde kişilerin kendi ödediği primler ile işverenlerin primi yer alır. 2008 yılından sonra sigortalandırılan kişilere ise; yalnızca kendi işverenin ödediği primlerin iade edilmesi gerekir.
4B (BAĞ-KUR) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşlar için hiçbir tarihe bakılmadan ödedikleri tüm primlerin geri alınması söz konusudur.
• Geriye dönük olarak prim ödenmesine imkan tanıyan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasına dair yapılan prim ödemeleri hiçbir şekilde iade edilmez.
• Geriye dönük prim ödemelerini kapsayan hakların yanı sıra çalışma sırasında sigortalılar için yapılan Genel Sağlık Sigortası primlerinin de sonraki dönemde geri ödenmesi mümkün değildir.