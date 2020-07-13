Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçık, intibak zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarında artış olmuştu. Peki, emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İNTİBAK ZAMMI NE OLDU?
Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarının, gerçekleşen büyüme oranlarından pay alacak şekilde artırıldığını belirtti. Selçuk, "Düşük bağlanan aylıklar yükseltildi. 2000 yılından sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesabında ekonomik büyümedeki gelişmelerin aylıklara yansıtılması hükme bağlandı" dedi. Hükümet, intibak düzenlemesi kapsamında salgınla mücadele döneminde 650 bin kişinin emekli aylığını bin 500 liraya çıkardı.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
TÜED tarafından intibak hakkının verilmesi talep edildi. İntibak konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. 2000'den önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.
EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ İSTİYOR
Salgın sürecinde aylık ödemelerinin evde yapılması, en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı hizmetlerin emeklileri bir hayli memnun ettiğini ifade eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimizin faydasına olan bu adımlar için 13 milyon emeklimiz adına yetkililere teşekkürü borç biliriz. Bununla birlikte salgın sürecinde hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler yaşayan emekliler olarak hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekl
SON DAKİKA SGK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA İNTİBAK ZAMMI HABERLERİ