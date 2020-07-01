EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'un 93'üncü maddesi gereğince bu durum, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez şeklinde belirlenmiştir. Daha fazla bilgi almak için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm linkini tıklayabilirsiniz.

Bu maddeye göre belirtilenleri kısaca emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli olan kişinin onayı alınmadan mümkün değildir şeklinde özetleyebiliriz. Peki, hangi durumlara haciz işlemi gerçekleştirilebilir?