1800, 3600 ve 4500 günden emekli olma tarihleri araştırılıyor!

Türkiye'de verilere göre 12 milyon 333 bin 646 emekli var. Emeklilerimizin 7 milyon 711 bini eski SSK'lı, yeni 4/a'lılar. 2 milyon 648 bini eski Bağ Kur'lu yeni 4/b'lilerden oluşuyor. Çalışmaya başlayan herkesin başlangıçta olmasa da sonradan en büyük isteği emekli olmaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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EMEKLİLİK TARİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR

Bu yazıdaki tablolardan yararlanarak kendi emeklilik tarihinizi bulmanız mümkün. Ancak tablolardaki bilgiler dışında doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı gibi bazı hususlar emeklilik tarihini etkiliyor. Bu nedenle emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var. Bunun için de SGK'nın internet üzerinden çalışan bir uygulaması size yardımcı olabilir.

Bu uygulama ile erken yaşlanma, malullük, askerlik borçlanması ve birkaç sigorta kurumuna bağlı geçirilen süreler gibi tüm detaylar girilerek emekli olunacak tarih hesaplanabiliyor. (http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/)