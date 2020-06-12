Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor! İşte sorular cevaplar

Ben emekli olarak çalışmaktayım. İşyerim salgın hastalık sebebi ile kapatıldı. İşyerim Kısa Çalışma Ödeneği için toplu başvuru yaptı oğlumun evlilik hazırlığı sebebi ile haliyle kredi kartı ve elden borçlandım. Bu planlanmayan durum beni maddi sıkıntıya soktu Kısa Çalışma Ödeneği veya işsizlik ödeneği hakkında faydalanmak için ne yapmalıyım. Emekli çalışanlar bu durumda ne yapmalıdır. Saygılarımla.

Yaşadığımız bu pandemi süresince maalesef emekli olup ekonomik şartlar yüzünden çalışmaya devam etmek zorunda olan emeklilerimiz unutuldular. Emekli olup bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğinden faydalanamadılar. Özetle, emekli maaşın var bununla idare edeceksin denildi. Siz ve sizin durumunuzda olanlar için yalnızca Pandemi Sosyal Yardım Ödemesine başvurma imkanı var. Aşağıdaki link üzerinden müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu