Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor! İşte sorular cevaplar

Memur, emekli, çalışan, dul, yetim milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. SGK,SSK, Bağkur'lular emekli olunca alacakları maaşları, dul ve yetimler alacakları aylıkları ve bu aylıklardan hangi durumlarda kesintinin nasıl yapılacağını soruyor.
İyi günler dilerim. Eşim iş kazası sonucu 1991 yılında vefat etti. Bana emekli maaşı ve iş kazası maaşı bağlandı. Ben emekli olduktan sonra iş kazası maaşı kesildi. Tekrar geri alabilir miyim? Teşekkür ederim.
İş kazası sonucu vefat eden kişilerin hak sahiplerine ölüm aylığının yanında bir de iş kazasından dolayı ölüm geliri bağlanmaktadır. Bu iki ödeme de çalışmayan veya kendi sosyal güvencesinden dolayı emekliliği olmayan eşe bağlanmaktadır. Eşin emekli olması durumunda iş kazasından dolayı bağlanan aylık kesilir. Ancak eşiniz 4/a siz de 4/c statüsündeyseniz tüm ödenekleri aynı anda alabilirsiniz. Hem sizin hem de eşinizin 4/a'lı olması durumunda ne yazık ki iş kazası gelirinin tekrardan bağlanma durumu yoktur.
Ben emekli olarak çalışmaktayım. İşyerim salgın hastalık sebebi ile kapatıldı. İşyerim Kısa Çalışma Ödeneği için toplu başvuru yaptı oğlumun evlilik hazırlığı sebebi ile haliyle kredi kartı ve elden borçlandım. Bu planlanmayan durum beni maddi sıkıntıya soktu Kısa Çalışma Ödeneği veya işsizlik ödeneği hakkında faydalanmak için ne yapmalıyım. Emekli çalışanlar bu durumda ne yapmalıdır. Saygılarımla.
Yaşadığımız bu pandemi süresince maalesef emekli olup ekonomik şartlar yüzünden çalışmaya devam etmek zorunda olan emeklilerimiz unutuldular. Emekli olup bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğinden faydalanamadılar. Özetle, emekli maaşın var bununla idare edeceksin denildi. Siz ve sizin durumunuzda olanlar için yalnızca Pandemi Sosyal Yardım Ödemesine başvurma imkanı var. Aşağıdaki link üzerinden müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Lokantada ustayım 4 aylık sigortalıyım kiracıyım herhangi bir gelirim yok sigortalı olduğum için bir şeyden faydalanmıyorum. Öneriniz teşekkürler. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde, kısa çalışma ödeneğinden veya işsizlik sigortasından faydalanamayanlar için 1000TL'lik sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Sosyal yardım ödemeleri müracaatları e-devlet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki link üzerinden müracaat edebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
1972 doğumluyum. 1996 Temmuz SSK girişim var. 2005 Aralık 4b sözleşmeli. 2011'den beri de kadrolu olarak kadastroda çalışmaktayım. Emeklilik şartlarım ve hangi durumlarda emekli olabilir net bir bilgi bulamadım. Bilgi verirseniz sevinirim.
4/c statüsünde hizmetlerinize devam etmeniz halinde 60 yaş 9000 prim günü (25 yıl hizmet) şartlarına tabi bulunmaktasınız. 4/a Kapsamında hizmetlerinize devam etmeniz halinde ise 56 yaş 5825 prim günü şartlarına tabi olursunuz.
Ben 1964 doğumluyum ve 1987 sigorta girişliyim. Sigorta ve Bağkur'u birleştirdik yani Bağkur günlerini sigortaya aktardık, askerlik borçlanmasıyla birlikte 2500 kusur çıktı. Ben bankadan kredi çeksem prim borcumu ödeyip emekli olabilir miyim?
2018 Yılında emeklilik hakkı kazanmış ancak SGK'ya olan borçları nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımıza kurum bankaya verilmek üzere (Ziraat, Halk ve Vakıf Bankası) 'borcunu kapatırsa emekli olur' yazısı veriyordu. Bu düzenleme torba yasa ile çıkarılmış ve tüm borçlular bu fırsatı değerlendirerek emekli olmuşlardı. Mevcut durumda böyle bir uygulama bulunmamaktadır, ancak ilerleyen dönemlerde yeniden torba kanunla uygulamaya konulursa bu seferki fırsatı kaçırmayın derim.
Merhabalar Mert Bey, Ben 2010 yılında vefat eden eşimden dolayı SSK'dan maaş almaktayım. 06/04/2020 tarihi itibarı ile emeklilik başvurularım için işten çıkışım yapılmıştır. Emekli olduğum için bana maaş bağlandığı zaman eşimden dolayı aldığım maaşımda kesinti olacak mıdır? Bana ne kadar maaş bağlanacak?
Bayramlar da ikramiye olarak verilen 1000 TL, eşimden dolayı maaş aldığım için, bana 500 TL olarak yatıyordu şimdi tam ikramiye mi alacağım?
Ben 7000 iş günü ve 58 yaş üzerinden emekli olacağım. İşe ilk giriş tarihim 25/02/2000 tazminatımı nasıl hesaplayacağım?
Tazminatı işyeri mi veriyor devlet mi veriyor? Özür dilerim bilmediğim için soruyorum. Cevabınızı en kısa sürede bekliyorum yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim… Hamdiye Damar
Hamdiye Hanım; öncelikle güzel bir haber vermek isterim.Eşinizin üzerinden almakta olduğunuz ölüm aylığında (dul aylığı) herhangi bir kesinti olmayacaktır. İkramiye ödemelerinde ise eşinizden dolayı aylık aldığınızdan kesintiye uğrayarak ikramiye ödemesi yatırılıyordu. Şimdi kendi emekliliğinizden ötürü 1000 TL ikramiye ödemesi alacaksınız ancak eşinizden dolayı ayrıca ikramiye ödemesi alamayacaksınız.
Kıdem tazminatına gelecek olursak özel sektör çalışanlarının kıdem ödemelerini işveren yapmaktadır. Devlet memurlarının kıdem tazminatı (emekli ikramiyeleri) ödemelerini kamu kurum ve kuruluşları yapmaktadır. Kıdem tazminatı son ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Son almış olduğunuz brüt ücretinizi çalışmış olduğunuz süre ile çarpıp damga vergisini bu rakamdan çıkartırsanız doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Brüt ücret tutarınızı e-devlet sistemi hizmet dökümü uygulamasından ulaşabilirsiniz. Hesapladığınız kıdem tazminatı tutarından binde 7,59 tutarında damga vergisi kesintisi olacaktır.
Örnek: Savaş Bey 10 yıllık çalışan ve son aldığı brüt ücret 3.000 TL olduğunu düşünelim. Savaş beyin kıdem tazminatı 10x3.000= 30.000 TL olarak hesaplanır. Şimdi bu sonuçtan bir de damga vergisi kesintisi yapıldığını düşünelim. (Kıdem tazminatında binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi uygulanır.) 30.000 ‰ 7,59 = 227,70 TL Sonuç olarak Savaş beyin eline damga vergisi kesintisinden sonra net olarak 29.772,30 TL kıdem tazminatı ödemesi geçmiş olacaktır.
KAYNAK: Gazetevatan