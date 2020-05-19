Çocuk sahibi olan ebeveynler, internet üzerinden 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' gibi devletin çocuklu ailelere verdiği yardımları araştırıyor. Annelere sağlanan devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. Uygulamaya konulan bez ve mama yardımı, devlet desteklerinin en önemli projelerinden biri halini almaya başladı.



Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir. Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir. Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir. Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınır ve yardım babaya yapılır. Bez ve mama yardım başvuru için haneye giren miktarın kişi başı asgari ücretin üçte

birinden (701.32TL) az olması gerekir. Anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulun veya taşınmazın olmaması

şarttır.