Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşamaya başladı. TBMM'de kabul edilen yasayla en düşük emekli maaşı bin 500 liraya yükseltildi. Düzenleme bu ay maaş ödemelerine yansıyor. Nisan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde emekliler "Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.