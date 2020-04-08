Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşamaya başladı. TBMM'de kabul edilen yasayla en düşük emekli maaşı bin 500 liraya yükseltildi. Düzenleme bu ay maaş ödemelerine yansıyor. Nisan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde emekliler "Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.
İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da
4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.
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