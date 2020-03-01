3600 günden emekli olma koşulları arasında sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce veya bu tarihte yapılmış olması yer alır. Devletin belirlediği yaş kriterlerine göre, erkek çalışanlar 55 yaşına geldiklerinde, kadın çalışanlar ise 54 yaşına geldiklerinde emekli olurlar. Aynı zamanda, 15 yıldan oluşan sigorta süresinin ve 3600 iş günü priminin, 31.12.2011 tarihi öncesi doldurulmuş olması gerekir. 3600 günden Emeklilik olma şartları devlet tarafından, kadınlar ve erkekler için farklı belirlenmiştir. Emekli olmak için erkekler ve kadınlar için belirlenen şartları, 3600 günden emeklilik koşulundan yararlanabilenler hakkında detayları alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

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