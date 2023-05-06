Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ZONGULDAK KİLİMLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
11.196 oy %50.8
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
10.844 oy %49.2
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

26.231

Katılım Oranı

%85.33

Kullanılan Oy

22.384

Geçerli Oy

22.040

Geçersiz Oy

344

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.028 oy %48.5
10.395 oy %45.71

ZONGULDAK KİLİMLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 86
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 22.040
%98.46
Geçersiz Oy 344
%1.54
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 26,211 | Katılım Oranı: %88.64
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.511,028 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %45.7110,395 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.321,210 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.47106 oy
%100
Seçmen Sayısı: 27,440 | Katılım Oranı: %86.16
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.3411,586 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %40.099,226 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.271,673 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.84423 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2763 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.245 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,635 | Katılım Oranı: %73.47
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %53.0211,239 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.249,590 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.73367 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı