Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ZONGULDAK DEVREK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
23.907 oy %64.17
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
13.346 oy %35.83
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

46.129

Katılım Oranı

%82.7

Kullanılan Oy

38.147

Geçerli Oy

37.253

Geçersiz Oy

894

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
23.052 oy %60.92
12.482 oy %32.99

ZONGULDAK DEVREK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 171
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 37.253
%97.66
Geçersiz Oy 894
%2.34
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 46,102 | Katılım Oranı: %85.45
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.9223,052 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %32.9912,482 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.131,940 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.96363 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,179 | Katılım Oranı: %85.65
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.3923,353 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %27.4810,124 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.112,620 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.24457 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.39144 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.39142 oy
%100
Seçmen Sayısı: 44,856 | Katılım Oranı: %78.43
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.0620,417 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.8612,872 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.08707 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı