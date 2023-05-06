Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ZONGULDAK ALAPLI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
18.733 oy %65.12
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
10.032 oy %34.88
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

33.109

Katılım Oranı

%88.53

Kullanılan Oy

29.311

Geçerli Oy

28.765

Geçersiz Oy

546

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
18.176 oy %61.61
9.349 oy %31.69

ZONGULDAK ALAPLI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 120
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 28.765
%98.14
Geçersiz Oy 546
%1.86
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 33,086 | Katılım Oranı: %91.77
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.6118,176 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.699,349 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.871,732 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.82243 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,480 | Katılım Oranı: %90.79
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.7218,130 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.228,028 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.361,809 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.02289 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.46130 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2366 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,096 | Katılım Oranı: %78.54
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.8215,423 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.328,671 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.87458 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı