Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ZONGULDAK ÇAYCUMA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
35.026 oy %55.45
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
28.141 oy %44.55
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

74.453

Katılım Oranı

%87.12

Kullanılan Oy

64.861

Geçerli Oy

63.167

Geçersiz Oy

1.694

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
33.773 oy %52.68
26.316 oy %41.05

ZONGULDAK ÇAYCUMA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 264
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 63.167
%97.39
Geçersiz Oy 1.694
%2.61
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 74,393 | Katılım Oranı: %89.7
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.6833,773 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.0526,316 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.353,429 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.93595 oy
%100
Seçmen Sayısı: 72,211 | Katılım Oranı: %88.84
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.9433,500 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.9421,911 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.024,283 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.17714 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.62380 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3183 oy
%100
Seçmen Sayısı: 72,114 | Katılım Oranı: %83.03
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.329,446 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %46.4526,663 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.251,292 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı