Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ZONGULDAK GÖKÇEBEY
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
7.722 oy %54.82
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
6.364 oy %45.18
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

17.201

Katılım Oranı

%84.71

Kullanılan Oy

14.571

Geçerli Oy

14.086

Geçersiz Oy

485

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.364 oy %51.71
5.980 oy %41.99

ZONGULDAK GÖKÇEBEY SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 62
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 14.086
%96.67
Geçersiz Oy 485
%3.33
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,193 | Katılım Oranı: %87.65
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.717,364 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.995,980 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.15734 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.14163 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,723 | Katılım Oranı: %87.74
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.047,403 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.944,923 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.781,066 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.99135 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.7298 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.5373 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,952 | Katılım Oranı: %83.1
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.637,033 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.565,954 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.81375 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı