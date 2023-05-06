Geçmiş Seçim Sonuçları
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ANASAYFA ZONGULDAK

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
211.991 oy %54.8
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
174.859 oy %45.2
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

457.959

Katılım Oranı

%86.18

Kullanılan Oy

394.691

Geçerli Oy

386.850

Geçersiz Oy

7.841

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
205.720 oy %51.89
164.898 oy %41.59

ZONGULDAK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.538
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 386.850
%98.01
Geçersiz Oy 7.841
%1.99
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 457,832 | Katılım Oranı: %89.29
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.89205,720 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.59164,898 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.822,985 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.722,874 oy
%100
Seçmen Sayısı: 447,085 | Katılım Oranı: %87.87
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.18208,643 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.77135,275 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.0326,595 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.194,507 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.511,915 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.321,209 oy
%100
Seçmen Sayısı: 446,896 | Katılım Oranı: %77.45
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.97177,830 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.09151,379 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.956,536 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı