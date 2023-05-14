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    • Seçim
    • 14.05.2023 22:36
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    • 14.05.2023 22:36
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    Demokrasi şöleni: AK Partililerin coşkusu sokağa taştı! | AK Parti seçmeni kutlamalara erken başladı!

    Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinde sandıkların yüzde 84 açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyu yüzde 50 oldu. Bu sonuçların üzerine Ak Parti seçmeni güncel sonuçları üzerine coşkularını sokaklara yansıtmaya başladı. Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar, vatandaşlar bir araya gelerek kutlama yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Partililerin coşkusu sokağa taştı!

    Cumhurbaşkanı Genel Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhur İttifakı taraftarları Erzurum'da cadde ve sokaklara çıkarak erken kutlama yaptı.

    ELLERDE BAYRAKLAR, DİLLERDE TEKBİRLER
    Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesinin ardından araç ve yaya olarak ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar, Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

    AK PARTİLİLERİN COŞKUSU SOKAĞA TAŞTI
    Zaman zaman yoğunluk nedeniyle caddedeki trafik tıkanınca kutlamalar şehrin dört bir tarafına yayıldı. Araçların üzerine çıkıp bayrak sallayanları, cadde ve sokakları dolduranlar da alkışlarla destekledi.
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        Haberler Seçim Demokrasi şöleni: AK Partililerin coşkusu sokağa taştı! | AK Parti seçmeni kutlamalara erken başladı!
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