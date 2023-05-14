Demokrasi şöleni: AK Partililerin coşkusu sokağa taştı! | AK Parti seçmeni kutlamalara erken başladı!

ELLERDE BAYRAKLAR, DİLLERDE TEKBİRLER

Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesinin ardından araç ve yaya olarak ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar, Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.