Sevilen yıldızlar merak edilen soruları A Para ekranlarından cevapladı

Aynı Yağmur Altında dizisinde kadro harika, senaryo çok iyi. GÜNAYDIN'dan İlker Gezici'nin haberine göre, güzel bir dostluk yakalandı ekip arasında. Böyle bir kadroyla bir arada olduğum için mutluyum.

Oyuncu Hakan Eratik (Fotoğraf: Sosyal Medya)

DÜNYA ÇAPINDA BİR İŞ

Oynadığım karakter müthiş. Ben bu kadar dişi bir senaryo okumadım. Bu ilk diyebilirim. İç içe çok hikâyesi var, misyonu olan bir iş. Dünya çapında bir iş olduğunu düşünüyorum. İspanyolca konuşulan ülkelere bu güzel mesajı verebiliriz. En Başta Filistin meselesiyle başlayan bir hikâye biliyorsunuz. Türk dizilerini artık dünyaya satıyoruz, bu önemli gücü kullanmalıyız. İspanya etrafında çok dolanıyorum son dönemde. Biliyorsun Carmen oyunu da oradandı. İspanya'yı çok seviyorum.

Acılarla beslenen bir adamı oynuyorum. Oynadığım karakterin iki ismi var. Ünal Yavuz ve Aytekin Esen. Rosa isimli kızın Türk babasıyım. Geçmişin gölgelerinde kalmış bir adam ama karanlık tarafta değil. Planlı programlı bir şekilde geri dönüyor. Kızı olduğunu öğreniyor ve akan sular duruyor. İntikam almak için gelen adam kızı olduğunu öğrenince dengesi bozuluyor. Bu adam gölgede kalan tarafını gizleyip yok etmek için takma isim kullanıp zekice planlar kurarken duygusal çıkmazlara giriyor. Müthiş bir çatışma. İki karakter var adamın içinde. Ben de heyecanla bekliyorum neler olacak diye. Sürprizli bir hikâyede iyi ki varım.

AŞK ÇABA İSTER

Kızımın olması benim için hayati bir avantaj zaten. Bu adamın duygusunu hissetmemde bir baba olmamın tabii ki etkisi var. Sevgisi tarif edilemez büyük bir şey. Aşk çabaya değer bir duygu. Zorla güzellik olmaz. Her istediğimiz aynı zamanda olmuyor. Yıllarca radyo programı yaptım. Stüdyo kulaklığını özlediğimi fark ettim. Yeniden postcast tadında programlar yapmayı düşünüyorum. Gölge oyunumuz Karagöz Hacivat'ımızı dijitale aktarıp gelecek nesillere aktarmayı planlıyorum.