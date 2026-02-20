Bestemsu Özdemir’den doğum itirafı! “Bedenime saygım değişti”

Bestemsu Özdemir hamilelik ve doğum sürecinin hayatında yarattığı dönüşümü anlattı. Oyunculuğun, bedenle kurulan güçlü bir iletişim gerektirdiğini belirten Özdemir, hamilelik sürecinin bu bağı çok daha derin ve saygı dolu bir noktaya taşıdığını ifade etti. Güzel oyuncu hamilelik ve doğum sürecinin ardından bedeniyle kurduğu ilişkiyi şu sözlerle dile getirdi: "Bedenimle zaten hem moda hem oyunculuk üzerinden güçlü bir iletişimim vardı ama bu süreç bunu bambaşka bir boyuta taşıdı. Doğum büyüleyici bir şeymiş. İçimde hiç yoktan yeni bir canlı yaratmış olmak inanılmaz bir deneyimdi. Bedenime olan saygım çok daha farklı bir yere geldi."

DÖNÜŞÜM YAŞADI

Bedenini dinleme biçiminin de değiştiğini belirten Özdemir, dönüşümün katmanlı bir süreç olduğunu vurguladı. Özdemir, "Bu kadar değişimin üstüne tabii ki onun bana verdiği sinyaller de değişiyor, benim bedenimi dinleme şeklimde... Gelişip, dönüşmenin güzelliğine bir de işin fiziksel boyutu girince, benim için daha katmanlaşıp daha da derinleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.