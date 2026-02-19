Yasemin Ergene kızını sakladı! Etiler’de 6 saatlik bakım maratonu

Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakmış ve Yasemin Özilhan olarak sade bir yaşam sürmeye başlamıştı. Ancak çiftin 14 yıllık evliliği, 3 Eylül itibarıyla resmen sona ermişti. Ayrılık sonrasında kendine yeni bir düzen kuran Ergene, hem sosyal hayatındaki değişimlerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Özilhan ile evliliğinden iki kızı bulunan Yasemin Ergene, önceki gün büyük kızı Emine ile Etiler'deydi.

6 SAATLİK MESAİ!

Öğle saatlerinde özel bir tırnakçıya gelen anne-kız, yaklaşık altı saat süren bakımın ardından akşam saatlerinde çıkış yaptı. Ergene'nin, kızının görüntülenmemesi için aracını arka kapıya yaklaştırdığı görüldü. Emine, yıllar sonra ilk kez görüntülenmiş oldu. Arka kapıdan çıkmayı tercih eden anne-kız, hızlı adımlarla araçlarına binerek mekândan ayrılırken, sorular ise yanıtsız kaldı.

Haber: Aydın Hamza