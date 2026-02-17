Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çifti hem İtalya'da hem İstanbul'da çifte düğün yapacak

Cemiyet ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilişkilerini resmiyete dökmek için gün sayıyor. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ciddiyet kazanan aşk, şimdi düğün hazırlıklarıyla taçlanıyor.

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) İddialara göre romantik çift, bu yaz nikâh masasına İtalya'nın gözde sahil kasabası Portofino'da oturacak. Deniz manzaralı, lüks bir organizasyon planlayan ikilinin düğünü yaklaşık 200 kişilik olacak. Davetli listesinde sadece aileler ve en yakın dostlar yer alacak.