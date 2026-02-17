Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çifti hem İtalya'da hem İstanbul'da çifte düğün yapacak
Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin hem İtalya’da hem İstanbul’da düğün yapacağı iddia edildi.
Cemiyet ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilişkilerini resmiyete dökmek için gün sayıyor. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ciddiyet kazanan aşk, şimdi düğün hazırlıklarıyla taçlanıyor.
İddialara göre romantik çift, bu yaz nikâh masasına İtalya'nın gözde sahil kasabası Portofino'da oturacak. Deniz manzaralı, lüks bir organizasyon planlayan ikilinin düğünü yaklaşık 200 kişilik olacak. Davetli listesinde sadece aileler ve en yakın dostlar yer alacak.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Ancak kutlamalar bununla sınırlı kalmayacak! Çiftin, Portofino'daki özel törenin ardından İstanbul'da daha geniş katılımlı bir düğün organize etmeyi planladığı konuşuluyor. Hem cemiyet hem sanat dünyasından birçok ünlü ismin İstanbul'daki davette boy göstermesi bekleniyor. Aşklarını gözlerden uzak ama emin adımlarla yaşayan Sabancı ve Bilgiç cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa yaz ayları magazin dünyası için oldukça hareketli geçecek.