Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Bodrum'da evleniyor

Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız'ın yaz aşkı evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da tanışan çift, evlilik kararı aldı. Bodrum'da startı verilen aşkın evliliğe giden ilk adımı ise İtalya'da atıldı. Genç iş insanı, güzel oyuncuya İtalya'da evlilik teklifi yaptı. Ve tabii ki diz çökülen o klasik ama etkili an! Sıla'nın "evet"iyle birlikte ilişkide yeni bir perde açıldı. Çift evlilik hazırlıklarına başladı. Hatta Ata Ayyıldız'ın özellikle Caddebostan taraflarında geniş ve ferah bir ev baktığı iddia edildi.

DÜĞÜN BEACH'TE

Genç çifti, düğün için rotayı Bodrum'a kırdı. Aşklarının başladığı Bodrum'da evlenecekleri vurgulandı. İş insanı Ata Ayyıldız'ın müstakbel eşi Sıla'nın hayalindeki düğünü yapmak için kolları sıvadığı vurgulandı. Çiftin romantik bir beach düğünü ile evlenecekleri belirtiliyor.