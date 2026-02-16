ATV'nin reyting rekorları kıran 'Aynı Yağmur Altında' dizisinde Rosa’dan Ali’yi yıkan hamle

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır. Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar. Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır. İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür. Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizi ilk bölümüyde reyting rekoru kırmıştı. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği senaryosunu ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizide birbirdinden ünlü isimler rol alıyor. Dizinin kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can gibi usta oyuncular var...