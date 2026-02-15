Ünlü manken "EYT'den emekliyim yapacak çok şey var"

Demet Şener, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde makyajsız görüntülenen ve yürüyüş yapan Şener, "Hava soğuk ama ben de çıkınca fark ettim. Spor yapıyorum, bugünü kendime ayırdım. Sabah haldır haldır bir yere gitmemek en büyük lüks... İlerleyen günlerde yoğun bir tempoya gireceğim" dedi.

Ünlü manken Demet Şener (Fotoğraf: Sosyal Medyadan Alınmıştır) Şener, "Kendi başıma gidip kahve içmeyi, yürüyüş yapmayı, kendi kendime vakit geçirmeyi çok severim" diye de ekledi.