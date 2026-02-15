Ünlü manken "EYT'den emekliyim yapacak çok şey var"
Yıllardır fit fiziğiyle herkesin takdirini toplayan Demet Şener, spor yaparken objektiflere takıldı. Şener, “EYT emeklisiyim ama daha yapacak çok şey var” dedi.
Demet Şener, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde makyajsız görüntülenen ve yürüyüş yapan Şener, "Hava soğuk ama ben de çıkınca fark ettim. Spor yapıyorum, bugünü kendime ayırdım. Sabah haldır haldır bir yere gitmemek en büyük lüks... İlerleyen günlerde yoğun bir tempoya gireceğim" dedi.
Şener, "Kendi başıma gidip kahve içmeyi, yürüyüş yapmayı, kendi kendime vakit geçirmeyi çok severim" diye de ekledi.
'EN GÜZEL YAŞLARIMDAYIM'
Emeklilik sorularına da yanıt veren 49 yaşındaki ünlü manken, "En verimli ve en güzel yaşlarımızdayız. Daha çok yapacağımız şeyler var inşallah. Ben emekliyim aslında... EYT'den emekli oldum" ifadelerini kullandı.
Demet Şener, sporun yanı sıra yıllardır beslenmesine özen göstererek, hem kilo almıyor hem de sağlıklı yaşama dikkat çekiyor.