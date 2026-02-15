Sevilen oyuncu Cansel Elçin: Biz erkekler bir hiçiz

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize' programına; oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat konuk oldu. Oğulları Atlas'la birlikte değişen dünyalarını anlatan Elçin, "Doğum olana kadar bebek dünyasıyla ilgim hiç yoktu. Heves etmemiştim. Kadının güçlü olduğunu biliyordum ama doğum gerçekleştikten sonra buna inancım daha da arttı. Biz erkekler bir hiçiz" dedi.

'SONRADAN AFFETTİM'

Bayat ise, "Biraz ilgin olsaydı keşke diye başlarda kızdım ama sonradan affettim. Çünkü babalık sonradan öğrenilen bir şey... Onların baba oğul vakit geçirmesi çok hoşuma gidiyor beni mutlu ediyor, en azından aklım kalmıyor. Biliyorum ki güzel vakit geçiriyorlar. Bu durum anneye müthiş bir özgüven veriyor. Ne kadar babacı olursa o kadar mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.