Güzel oyuncunun dostluğu evliliğe dönüştü

Oyuncu Sitare Akbaş, 3 Ağustos 2025'te Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturmuştu. Programda konuşan Akbaş, evliliklerinin temelinde yıllara dayanan güçlü bir arkadaşlık olduğunu vurguladı. Yıllar önce aynı projede partner olarak rol aldıklarını belirten Sitare Akbaş, o dönemi şöyle anlattı: "Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz, Amerika'ya gitti; üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik."

'HERKES ŞOKE OLDU'

Duyguların bir anda değil, zamanla ortaya çıktığını söyleyen Akbaş, sürecin kendisi için ne kadar riskli olduğunu, "Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık" ifadeleriyle açıkladı. Yakın çevrelerinin bu ilişkiye verdiği tepkinin şaşkınlık olduğunu belirten Akbaş, "Yakın çevremize 'Biz âşık olduk, evlenmeye karar verdik' dediğimizde herkes şoke oldu. Çok kısa sürede sevgili olmadan evlendik gibi bir şey oldu" dedi.

Sitare Akbaş'ın anne olacağını geçtiğimiz günlerde Kamuran Akkor açıklamıştı.